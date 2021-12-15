Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Слуцкий назвал высылку российских дипломатов из Германии несправедливой

Слуцкий назвал высылку российских дипломатов из Германии несправедливой

Слуцкий назвал высылку российских дипломатов из Германии несправедливой

20:03  Автор: Жанна Звягина



Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высылку российских дипломатов из Германии, назвал этот шаг Берлина несправедливым, сообщает в среду пресс-служба депутата.

15 декабря ФРГ объявила персонами нон грата двух сотрудников российского посольства из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в августе 2019 года. По подозрению в нападении был задержан гражданин России. Суд в Берлине приговорил его к пожизненному сроку, а также согласился с доводами прокуратуры, что убийство якобы было совершено по поручению российских госструктур.

«Мы не считаем справедливым ни сам приговор по этому делу, ни решение о последующей высылке дипломатов. Весь процесс был политически мотивированным и с большими пробелами в доказательной базе, что заставляет сомневаться в объективности вердикта», — сказал Слуцкий.

Россия ответит на высылку дипломатов из Германии, заявила Захарова


Глава думского комитета отметил, что очередное объявление персонами нон грата российских дипломатов и обвинения в госзаказе на убийство гражданина Грузии еще больше осложнят отношения Москвы и Берлина. Слуцкий выразил сожаление, что с такого шага начинается взаимодействие с новым составом кабмина ФРГ.

По его словам, ответ России обязательно последует, «он будет адекватным и симметричным».



#суд #Германия #преступность

Ещё материалы: Леонид Слуцкий


174
# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Дмитрий Шепелев признался, что мечтает переехать в другую страну
Дмитрий Шепелев признался, что мечтает переехать в другую страну
Британский криптопроцессинг поглотил 100-летний немецкий банк
Британский криптопроцессинг поглотил 100-летний немецкий банк
Ethereum-миксер Tornado Cash позволил отправлять произвольные суммы ETH
Ethereum-миксер Tornado Cash позволил отправлять произвольные суммы
Криптолендинговая платформа Ledn привлекла $70 млн от 10T Holdings
Криптолендинговая платформа Ledn привлекла $70 млн от 10T Holdings
Крупный американский страховщик Lemonade станет владельцем биткоина на $1 млн
Крупный американский страховщик Lemonade станет владельцем биткоина
Глава Kraken назвал снижение цены биткоина «возможностью для покупки»
Глава Kraken назвал снижение цены биткоина «возможностью для покупки»
Rarible интегрировала Tezos и добавила поддержку NFT от Ubisoft
Rarible интегрировала Tezos и добавила поддержку NFT от Ubisoft
В Мининском университете 17 декабря откроется первый педагогический технопарк «Кванториум»
В Мининском университете 17 декабря откроется первый педагогический
Halo Infinite в этом году больше не будет получать обновления
Halo Infinite в этом году больше не будет получать обновления
Представлен геймплейный трейлер крупного обновления The New War для Warframe
Представлен геймплейный трейлер крупного обновления The New War для
Обновление «Контракт» с Доктором Дре для GTA Online уже доступно
Обновление «Контракт» с Доктором Дре для GTA Online уже доступно
Новогодняя распродажа игр и DLC для Xbox — когда ожидать начало
Новогодняя распродажа игр и DLC для Xbox — когда ожидать начало

Топ на сегодня

Tesla планирует разрешить покупку товаров за Dogecoin
Tesla планирует разрешить покупку товаров за Dogecoin
На Deutsche Börse начались торги ETP на базе Tezos
На Deutsche Börse начались торги ETP на базе Tezos
Джозеф Любин назвал высокую стоимость газа Ethereum «мерой успеха» сети
Джозеф Любин назвал высокую стоимость газа Ethereum «мерой успеха»
«КАМАЗ» разработает систему учета автозапчастей в блокчейне Everscale
«КАМАЗ» разработает систему учета автозапчастей в блокчейне Everscale
Елена Яковлева рассказала, как можно использовать для красоты средство от геморроя
Елена Яковлева рассказала, как можно использовать для красоты

Еще по теме

В ГД поддержали ответные меры по высылке из России американских дипломатов
Слуцкий назвал паранойей санкции США и высылку дипломатов
Слуцкий назвал зеркальность основным принципом дипломатической практики РФ
МИД РФ зеркально ответит на высылку дипломатов из Греции