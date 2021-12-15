Слуцкий назвал высылку российских дипломатов из Германии несправедливой

20:03 Автор: Жанна Звягина

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высылку российских дипломатов из Германии, назвал этот шаг Берлина несправедливым, сообщает в среду пресс-служба депутата.

15 декабря ФРГ объявила персонами нон грата двух сотрудников российского посольства из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в августе 2019 года. По подозрению в нападении был задержан гражданин России. Суд в Берлине приговорил его к пожизненному сроку, а также согласился с доводами прокуратуры, что убийство якобы было совершено по поручению российских госструктур.

«Мы не считаем справедливым ни сам приговор по этому делу, ни решение о последующей высылке дипломатов. Весь процесс был политически мотивированным и с большими пробелами в доказательной базе, что заставляет сомневаться в объективности вердикта», — сказал Слуцкий.

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Глава думского комитета отметил, что очередное объявление персонами нон грата российских дипломатов и обвинения в госзаказе на убийство гражданина Грузии еще больше осложнят отношения Москвы и Берлина. Слуцкий выразил сожаление, что с такого шага начинается взаимодействие с новым составом кабмина ФРГ.

По его словам, ответ России обязательно последует, «он будет адекватным и симметричным».

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