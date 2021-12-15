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Сны — предвестники рока: что снится людям перед смертью

Сны — предвестники рока: что снится людям перед смертью

Говорят, что смерть можно предсказать. Оказывается, многие люди перед приходом смерти видят определенные сны. Эксперты рассказали, что это за сны.


Сны могут рассказать нам о многом. Например, ранее мы рассказывали о снах, которые предвещают счастье и удачу, о важных повторяющихся снах. Настало время узнать о сновидениях, являющихся предвестниками рока.

Самые важные факты

Более 80% людей перед смертью видит примерно одинаковые сны. Именно поэтому данная тема стала столь интересной. Это происходит настолько часто, что говорить о случайностях и совпадениях не приходится.

Описанные далее сны начинают сниться за несколько месяцев до смерти. Этот факт удалось также выяснить путем простых наблюдений за пожилыми людьми в домах престарелых. Наиболее часто они снятся за две-три недели до перехода в иной мир.

Какие сны видят люди, которым осталось жить совсем недолго


Очень часто, но реже остальных сновидений людей посещали воспоминания о чем-то хорошем из жизни. Такие сны снятся в большинстве случаев за месяц-два до смерти. В подобных сновидениях старые люди вспоминают то, что уже позабыли. Они просыпаются, наполненные позитивными эмоциями, потому что словно снова пережили что-то приятное.

Второй тип снов — самый распространенный. В них престарелые люди, которые скоро умрут, путешествуют, собирают вещи, едут на автобусе, поезде , машине или летят на самолете. Они либо готовятся к дороге, либо уже находятся в пути. Это символ того, что им скоро нужно будет собираться в последний путь.

Третий тип снов видят перед смертью около 65% людей. Речь о встрече с давно умершими родственниками. Согласно наблюдениям, это могут быть родители, братья или сестры, умерший ранее муж или умершая жена. Такие сновидения очень реалистичны.

Бывает и так, что человек перед смертью видит все три типа снов. Не обязательно это один сон. Их может быть очень много. Кто-то каждый день куда-то собирается и с кем-то встречается, что-то переживает заново, а кто-то видит подобное лишь единожды.

Также эксперты отмечают, что подобное свойственно лишь старым людям, поэтому если вы молоды, но вам снится что-то похожее, не пугайтесь: это не является дурным предзнаменованием.

Почему так происходит


Ответа на этот вопрос у фундаментальной науки нет, но экстрасенсы и эксперты в области эзотерики выдвинули свою теорию. Перед смертью энергетические потоки вокруг человека начинают перестраиваться. Вселенная готовит таким образом человека к безболезненному уходу и переводу его на новый энергетический уровень сознания. На самом деле смерть — это не конец, а трансформация. К ней нужно готовиться, но сами мы этого сделать не можем, поэтому это делает за нас мироздание. Сны же являются способом успокоить человека и показать ему, что в смерти нет ничего страшного.

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По материалам: dailyhoro.ru

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