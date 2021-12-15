Сны — предвестники рока: что снится людям перед смертью

Вадим Карасев

Говорят, что смерть можно предсказать. Оказывается, многие люди перед приходом смерти видят определенные сны. Эксперты рассказали, что это за сны.

Сны могут рассказать нам о многом. Например, ранее мы рассказывали о снах, которые предвещают счастье и удачу, о важных повторяющихся снах. Настало время узнать о сновидениях, являющихся предвестниками рока.

Самые важные факты

Более 80% людей перед смертью видит примерно одинаковые сны. Именно поэтому данная тема стала столь интересной. Это происходит настолько часто, что говорить о случайностях и совпадениях не приходится.

Описанные далее сны начинают сниться за несколько месяцев до смерти. Этот факт удалось также выяснить путем простых наблюдений за пожилыми людьми в домах престарелых. Наиболее часто они снятся за две-три недели до перехода в иной мир.

Какие сны видят люди, которым осталось жить совсем недолго

Очень часто, но реже остальных сновидений людей посещали воспоминания о чем-то хорошем из жизни. Такие сны снятся в большинстве случаев за месяц-два до смерти. В подобных сновидениях старые люди вспоминают то, что уже позабыли. Они просыпаются, наполненные позитивными эмоциями, потому что словно снова пережили что-то приятное.

Второй тип снов — самый распространенный. В них престарелые люди, которые скоро умрут, путешествуют, собирают вещи, едут на автобусе, поезде , машине или летят на самолете. Они либо готовятся к дороге, либо уже находятся в пути. Это символ того, что им скоро нужно будет собираться в последний путь.

Третий тип снов видят перед смертью около 65% людей. Речь о встрече с давно умершими родственниками. Согласно наблюдениям, это могут быть родители, братья или сестры, умерший ранее муж или умершая жена. Такие сновидения очень реалистичны.

Бывает и так, что человек перед смертью видит все три типа снов. Не обязательно это один сон. Их может быть очень много. Кто-то каждый день куда-то собирается и с кем-то встречается, что-то переживает заново, а кто-то видит подобное лишь единожды.

Также эксперты отмечают, что подобное свойственно лишь старым людям, поэтому если вы молоды, но вам снится что-то похожее, не пугайтесь: это не является дурным предзнаменованием.

Почему так происходит

Ответа на этот вопрос у фундаментальной науки нет, но экстрасенсы и эксперты в области эзотерики выдвинули свою теорию. Перед смертью энергетические потоки вокруг человека начинают перестраиваться. Вселенная готовит таким образом человека к безболезненному уходу и переводу его на новый энергетический уровень сознания. На самом деле смерть — это не конец, а трансформация. К ней нужно готовиться, но сами мы этого сделать не можем, поэтому это делает за нас мироздание. Сны же являются способом успокоить человека и показать ему, что в смерти нет ничего страшного.