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Сотрудницы компаний Илона Маска Tesla и SpaceX рассказали о харассменте и сексизме на работе

Сотрудницы компаний Илона Маска Tesla и SpaceX рассказали о харассменте и сексизме на работе

Имя 50-летнего Илона Маска вновь попало на страницы таблоидов. Однако на этот раз повод для "Человека года" по версии Time оказался крайне неприятным.

Шесть сотрудниц Tesla подали иски против компании Маска. В них они утверждают, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны своих коллег и что компания не предпринимала никаких действий, чтобы остановить харассмент.

Первые иски против Tesla были поданы в ноябре, а последние — всего два дня назад. Женщины, которые рассказали о домогательствах, раскрыли свои имена. В своих заявлениях они рассказали о неприличном поведении коллег-мужчин, которые прикасаются к ним и делают непристойные комментарии и предложения.

Некоторым женщинам даже приходилось носить мешковатую одежду, чтобы лишний раз не привлекать к себе внимания. Одна из них, Джессика Брукс, рассказывала, что повязывала на талии рубашку, чтобы скрыть ягодицы, а однажды даже соорудила на рабочем месте баррикаду из коробок.

Многие из сотрудниц компании связывали рабочую атмосферу с поведением самого Илона Маска, чьи шутки считали пошлыми. Например, припоминали ему твиты про "69" (поза в сексе. — Прим. ред.) или "420" (термин для обозначения культуры употребления марихуаны. — Прим. ред.).


Еще одна сотрудница другой компании Илона Маска SpaceX, Эшли Козак, в своем блоге написала эссе, в котором тоже рассказала о случаях домогательств на работе. Эшли рассказала, что сама стала жертвой домогательств со стороны коллег-мужчин. Она описала несколько случаев, когда они, против ее воли, трогали ее за грудь и ягодицы, звонили ей посреди ночи и сексуально домогались. Эшли утверждала, что она регулярно сообщала об этом в отдел кадров, но там на ее жалобы не реагировали.

Эшли также утверждает, что неоднократно становилась свидетельницей того, как и другие сотрудницы компании подвергались сексуальным домогательствам со стороны коллег.

В октябре Козак решила отправить анонимное сообщение на горячую линию компании по вопросам этики. Однако это не только не исправило ситуацию, а обернулось для нее большими проблемами — ее вычислили и стали преследовать. Из-за стресса на работе она взяла отпуск, а затем и вовсе уволилась.

В компаниях пока скандальные заявления сотрудниц не комментировали. Илон Маск тоже по-прежнему хранит молчание.

Отвечать в суде перед своими сотрудниками Tesla уже приходилось — в октябре компанию обязали выплатить 137 миллионов долларов темнокожему работнику, подвергавшемуся расовой дискриминации. Илон Маск, напомним, сейчас является самым богатым человеком в мире: его состояние оценивается в более чем 250 миллиардов долларов.


Мариана Панкина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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