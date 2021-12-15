Создатели Unpacking рассказали об успехах игры и представили хвалебный трейлер





Unpacking — весьма необычный проект, который вышел несколько недель назад. Игра очень простая, в ней нужно разбирать коробки и расставлять вещи по своим местам. При этом, проект получил высокие оценки от критиков, и многие игроки остались от него в восторге. Во многом, успеху Unpacking способствовали мельчайшие детали, проработанные в игре.

Разработчики Unpacking поделились успехами своей игры и представили хвалебный трейлер, который можно видеть ниже. Как отметили создатели игры, они продали больше 100 000 копий проекта за 10 дней после релиза.

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Игра Unpacking в этом году попала в ТОПы различных изданий, к примеру, она на 13-й позиции в ТОП-50 лучших игр 2021 года от Polygon. А оценки у Unpacking на Opencritic и Metacritic повыше, чем у многих AAA-игр этого года.

Напомним, что сразу после релиза Unpacking попала в Game Pass, где игра доступна и сейчас.

Unpacking

Unpacking — медитативная игра, где нужно доставать вещи из коробок и размещать их в новом доме. Частично это головоломка, частично — обустро…

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