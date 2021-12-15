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Стас Михайлов неожиданно располнел

Стас Михайлов неожиданно располнел
Певец Стас Михайлов рассказал, как следит теперь за своим весом. Артист пожаловался журналистам на проблемы с фигурой. В шоу «Светская хроника» артист рассказал, что недавно прилично прибавил в весе. Он набрал около пяти лишних килограммов. Скачок был резким — сказался отпуск в Италии. Располневший артист был вынужден сесть на строгую диету и отказаться от вкусных, но калорийных блюд. Михайлов честно признается, что ему трудно держать аппетит под контролем, так как он любит вкусно и сытно поесть. «Сейчас скидывать буду! Схема очень простая: убрать самое вкусное, есть невкусное, но полезное», — цитирует Михайлова «Пятый канал».
Стас Михайлов Несколько лет назад артисту уже удалось сбросить 12 килограммов, так что опыт в этом вопросе у него есть. В эфире программы так же выступил с комментарием пластический хирург Денис Кондратьев, который оценил внешний вид певца. По его мнению, преображение Михайлова связано еще и со сделанными операциями. «Конечно, это ринопластика. Мы видим, что черты носа поменялись. Возможно, была сделана верхняя блефаропластика. Ну и уходовые процедуры, косметология», — сказал репортерам Кондратьев. Впрочем, Михайлов отрицает, что когда-то делал пластику. По его словам, он воспользовался только услугами по пересадке волос и однажды попробовал уколы красоты. «Мне рассказывают о моем внешнем виде. Мне кажется, это не совсем корректно. Я не дал ни одного совета, кому в чем ходить, даже представить себе этого не могу. Нельзя такие вещи делать», — сердился Стас.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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