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Стас Пьеха заявил, что отцу от него нужны только деньги

Стас Пьеха заявил, что отцу от него нужны только деньги
Певец Стас Пьеха признался, что не горит желанием общаться с папой. 41-летний артист не поддерживает общение с отцом. Правда, финансово артист родителю помогает. «Я — не моя семья. Да, из той же клумбы, но кровное родство и родство душ — разные вещи. До 13 лет с папой не виделись вообще, его мама убрала. Совершенно необязательно же, что родители те, кто дал нам свою генетику. С папой пообщались в Вильнюсе, потом опять долго не виделись. Я его финансово поддерживаю — этого достаточно. Ему это нужно. С моей стороны — это максимум», — поделился музыкант в YouTube-шоу «вМесте».
Стас Пьеха К слову, в личном блоге Стас уже рассказывал о папе. Так, исполнитель делился, как прошла самая первая встреча с родителем. «Сказали мне однажды, что у меня батя есть и живет он в Вильнюсе... Году в 1994... И решено было отправить меня к нему погостить... Погода стояла теплая, солнечная, я с радостью отправился в путешествие на поезде, утром выхожу... Смотрю — профессор стоит, в костюме, с бородой и в строгих очках... Не сразу признал, на фото он был моложе и стройнее. Пообщались, я говорю: «Сигарета есть, не курил с самого Питера?» Ответ: «Пойдем сынок, в парке покурим... Всю жизнь мечтал с сыном покурить и о жизни потолковать...» Так мы и познакомились... С тех пор прошло больше 20 лет», — отмечал музыкант.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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