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«Таскомбанк» запустил пилот по выпуску электронных денег на базе Stellar

«Таскомбанк» запустил пилот по выпуску электронных денег на базе Stellar


Украинский «Таскомбанк» в партнерстве с компанией Bitt запустили пилотный проект по выпуску электронных денег на базе блокчейна Stellar. Об этом сообщила организация Stellar Development Foundation (SDF).


Целью инициативы является эмиссия электронной валюты с возможностью программирования ее использования.


В рамках пилота электронные деньги протестируют при выплате зарплат сотрудникам, работающим над государственным сервисом «Дія», а также в одноранговых и торговых платежах.


Председатель правления «Таскомбанка» Владимир Дубей заявил, что это сотрудничество позволит объединить банковскую систему с инфраструктурой на основе блокчейна и создать экосистему, которая «включает полный спектр банковских продуктов и операций с электронной валютой на блокчейне Stellar».


Проект реализуется под контролем Нацбанка и при поддержке Минцифры Украины.


15 декабря 2021 | 20:29Апдейт:

В НБУ заявили, что напрямую пилот не имеет отношения к выпуску е-гривны, однако в перспективе результаты пилота могут быть применены в ее разработке.


"Это поможет нам изучить потенциал использования технологии блокчейн с функционалом программирования при формировании концепции е-гривны", – добавили представители регулятора.


Нацбанк продолжает работу над архитектурой национальной цифровой валюты и определением оптимальных способов ее использования. Создание концепции должно завершиться к концу 2022 года.


После этого будет подготовлена нормативно-правовая база и ориентировочно в 2023 году состоится конкурсный отбор технологического провайдера для проведения тестового выпуска е-гривны.


Напомним, в декабре 2020 года Минцифры и SDF подписали меморандум о сотрудничестве в области виртуальных активов. В июле 2021 года SDF присоединилась к Ассоциации украинских банков.


30 июня Верховная Рада приняла закон «О платежных услугах», который в том числе регламентирует общие принципы выпуска цифровых валют центробанков. В июле его подписал президент Украины Владимир Зеленский. 


В сентябре в Нацбанке заявили о возможном запуске пилота по выплатам зарплат сотрудникам Минцифры в е-гривне уже в этом году.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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