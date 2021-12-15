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Татьяна Тарасова из-за здоровья не смогла участвовать в ледовом шоу

Татьяна Тарасова из-за здоровья не смогла участвовать в ледовом шоу
Тренер Татьяна Тарасова не появилась на съемках «Ледникового периода».   Все чаще появляются тревожные новости о состоянии здоровья Татьяны Тарасовой. Как выяснилось, из-за плохого самочувствия тренеру даже пришлось отказаться от работы. Не секрет, что 74-летняя Татьяна Тарасова последние несколько месяцев перемещается на инвалидной коляске. На ней она снималась и в «Ледниковом периоде» Первого канала, и в «Секрете на миллион» НТВ. Несмотря на проблемы со здоровьем, звездная наставница не хотела отказываться от работы. Однако на съемках полуфинала «Ледникового периода», которые проходили сегодня в Москве, Тарасова не присутствовала. Как выяснили журналисты, тренер отсутствовала из-за проблем со здоровьем. Алексей Ягудин, который много лет дружит с Татьяной Анатольевной, выразил надежду, что вскоре ее самочувствие улучшится, и наставница займет свое место во главе жюри.
Татьяна Тарасова Тарасова неоднократно признавалась, что в работе она видит смысл своей жизни. Тренер несколько десятилетий посвятила тому, что взращивала олимпийских чемпионов. Позднее Татьяна Анатольевна переключилась на комментирование фигурного катания и «Ледниковый период». Наставница зачастую бывает строга, не скрывая своего мнения по поводу номеров известных спортсменов. При этом фигуристы неизменно прислушиваются к ее точке зрения, уважая Тарасову за профессионализм, сообщает «Спорт-экспресс». В новом сезоне «Ледникового периода» главным любимчиком тренера стал Даня Милохин. Татьяна Анатольевна постоянно хвалила блогера за артистизм и прогресс в фигурном катании. Вот только высокие оценки от Тарасовой пока не гарантировали Милохину и Медведевой однозначную победу.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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