Tesla планирует разрешить покупку товаров за Dogecoin
Основатель Tesla Илон Маск заявил, что компания хочет разрешить покупку собственного мерча с помощью криптовалюты Dogecoin. На этом фоне ее стоимость поднялась более чем на 30%, достигнув $0,2.
"Tesla сделает так, что мерч можно будет покупать с Doge, и посмотрим, как пойдет", — написал миллиардер в Twitter.
По мнению Маска, Dogecoin больше подходит для совершения платежей, чем биткоин, так как все сделки совершаются быстрее и обходятся дешевле. Предприниматель упоминал некоторое время назад, что купил эту криптовалюту для своего младшего сына.
Dogecoin была создана ради шутки еще в 2013 году, но популярность приобрела в текущем году. Этот проект запустили в честь интернет-мема Doge с собакой породы сиба-ину.
Ранее Ruposters писал, что Илон Маск стал Человеком года по версии журнала Time.