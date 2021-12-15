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Tesla планирует разрешить покупку товаров за Dogecoin

Tesla планирует разрешить покупку товаров за Dogecoin

Основатель Tesla Илон Маск заявил, что компания хочет разрешить покупку собственного мерча с помощью криптовалюты Dogecoin. На этом фоне ее стоимость поднялась более чем на 30%, достигнув $0,2.

"Tesla сделает так, что мерч можно будет покупать с Doge, и посмотрим, как пойдет", — написал миллиардер в Twitter.

По мнению Маска, Dogecoin больше подходит для совершения платежей, чем биткоин, так как все сделки совершаются быстрее и обходятся дешевле. Предприниматель упоминал некоторое время назад, что купил эту криптовалюту для своего младшего сына.

Биткоин — это не очень хорошая замена для традиционной валюты. Хотя Dogecoin создавался как глупая шутка, он гораздо лучше подходит для транзакций. Dogecoin обладает гораздо более высоким потенциалом с позиций совокупного потока транзакций, например по числу транзакций в день.

Dogecoin была создана ради шутки еще в 2013 году, но популярность приобрела в текущем году. Этот проект запустили в честь интернет-мема Doge с собакой породы сиба-ину.

Ранее Ruposters писал, что Илон Маск стал Человеком года по версии журнала Time.

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По материалам: uposters.ru

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