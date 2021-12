The Anacrusis выйдет в раннем доступе всего с 3 эпизодами — сразу в Game Pass





Несколько дней назад стало известно, что релиз игры The Anacrusis разработчики назначили на 13 января 2022 года. Появились некоторые дополнительные детали, которые касаются выхода игры.

Проект The Anacrusis выходит на Xbox One, Xbox Series X | S и PC. Игра будет изначально в раннем доступе (Game Preview для Xbox). 13 января 2022 года в The Anacrusis, на старте раннего доступа, будет только 3 эпизода. Как рассказывают сами разработчики, они приняли решение выпустить игру в раннем доступе, чтобы совместно с фанатами проекта сформировать идеальную игру. Далее она будет пополняться контентом.

Соучредитель Stray Bombay Чет Фалишек отмечает, что «Мы хотим иметь возможность активно работать над игрой с сообществом, а не просто реагировать на ошибки и тому подобное. […] Мы существенно изменим игру в зависимости от мнения сообщества».

Напомним, The Anacrusis — это игра в стиле 60х, в которой предстоит сражаться с инопланетянами и мутантами на космическом корабле. Игра чем-то напоминает проекты Left 4 Dead и Back 4 Blood, но выполнена в своем уникальном сеттинге. В The Anacrusis будет кооператив до 4 человек.

