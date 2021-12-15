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Учителей астрономии приглашают на онлайн-семинар

Учителей астрономии приглашают на онлайн-семинар

5–9 января 2022 года состоится методический онлайн-семинар для учителей астрономии и педагогов дополнительного образования. Тема семинара –  «Астрономия и космонавтика: увлечение длиною в жизнь».

Семинар традиционно пройдет в школьные каникулы и в онлайн-формате, что позволит присоединиться к нему педагогам из разных регионов. В прошлом семинаре участвовало около 100 учителей из 27 регионов России.

«Программа составлена в том числе по запросам участников, – говорит научный руководитель семинара Мария Богданова. – Нам важна обратная связь: в конце семинара мы проводим опрос, во время занятий выделяем время для вопросов спикерам и дискуссии между участниками».

В программе мероприятий новости космической отрасли и астрофизики, обзоры всероссийских и международных астрономических конкурсов и олимпиад, новейшие методики преподавания астрономии в школе, методы поиска экзопланет и т.д. Лекции помогут учителям подготовиться к занятиям, заинтересовать старшеклассников самой динамично развивающейся наукой.

В течение пяти дней пройдут 20 занятий.

Регистрация до 22 декабря доступна по ссылке.

# Общество
По материалам: edu.ru

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