В 2022 году по программе «Земский учитель» в школы Подмосковья привлекут еще 30 педагогов

В 2022 году по федеральной программе «Земский учитель» в школы Подмосковья привлекут еще 30 педагогов, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

«Все учителя – участники программы получают единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. Благодаря программе мы компенсируем нехватку специалистов в сельских школах, что поднимет образование на качественно новый уровень», – сказала заместитель председателя Правительства Московской области Ирина Каклюгина.

За время существования программы в Подмосковье по ней уже трудоустроили 71 педагога.

Программа «Земский учитель» реализуется по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию глава государства предложил запустить программу для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тысяч человек. Ее участникам выделяется 1 миллион рублей подъемных, а в Дальневосточном федеральном округе – 2 миллиона рублей (без необходимости уплаты НДФЛ с этой суммы).

Обязательные условия для претендента на участие в программе «Земский учитель» – наличие квалификации для занятия вакансии по соответствующей должности, готовность претендента переехать и отработать не менее пяти лет в выбранной образовательной организации.

Школы, участвующие в программе, должны обеспечить педагогу учебную нагрузку не менее 18 часов в неделю.