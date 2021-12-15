В Aliens: Fireteam Elite начался второй сезон и появился новый режим





Игра Aliens: Fireteam Elite вчера стала доступна в подписке Game Pass. Вместе с тем, для нее вышло бесплатное обновление, которое исправляет ряд проблем и, что более интересно, добавляет новый режим. Стартует в игре и второй сезон.

Теперь в игре Aliens: Fireteam Elite есть режим Point Defense. В нем игроки (3 человека) должны защищать точки на карте от толп врагов. Обороняемые объекты могут нуждаться в своевременной починке. Вместе с новым режимом, в игре Aliens: Fireteam Elite стартовал второй сезон, который добавляет множество новых наград. 20 наград можно получить за сражения в режиме Point Defense на разных уровнях сложности.

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Отметим, что игра Aliens: Fireteam Elite получила и второе платное DLC — Nostromo Salvage Pack.

Aliens: Fireteam Elite — Nostromo Salvage Pack

В улучшении выпуска Deluxe вы получите этот набор, а также набор «Ветеран корабля «Эндевор»» и три дополнительных DLC с косметическими предметами (сезон 2–4).

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