Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Aliens: Fireteam Elite начался второй сезон и появился новый режим

В Aliens: Fireteam Elite начался второй сезон и появился новый режим


Игра Aliens: Fireteam Elite вчера стала доступна в подписке Game Pass. Вместе с тем, для нее вышло бесплатное обновление, которое исправляет ряд проблем и, что более интересно, добавляет новый режим. Стартует в игре и второй сезон.

Теперь в игре Aliens: Fireteam Elite есть режим Point Defense. В нем игроки (3 человека) должны защищать точки на карте от толп врагов. Обороняемые объекты могут нуждаться в своевременной починке. Вместе с новым режимом, в игре Aliens: Fireteam Elite стартовал второй сезон, который добавляет множество новых наград. 20 наград можно получить за сражения в режиме Point Defense на разных уровнях сложности.


Watch this video on YouTube

Отметим, что игра Aliens: Fireteam Elite получила и второе платное DLC — Nostromo Salvage Pack.

Aliens: Fireteam Elite — Nostromo Salvage Pack

В улучшении выпуска Deluxe вы получите этот набор, а также набор «Ветеран корабля «Эндевор»» и три дополнительных DLC с косметическими предметами (сезон 2–4).
Перейти в Microsoft Store

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Григорий Лепс после развода попал в больницу
Григорий Лепс после развода попал в больницу
Дочь Анастасии Заворотнюк провалилась в пропасть после болезни мамы
Дочь Анастасии Заворотнюк провалилась в пропасть после болезни мамы
Мария Миронова шокировала историей о маньяке
Мария Миронова шокировала историей о маньяке
Певица Валерия испытывает гордость за старшего сына
Певица Валерия испытывает гордость за старшего сына
Андрея Малахова застали врасплох вопросом о домашнем насилии
Андрея Малахова застали врасплох вопросом о домашнем насилии
1inch Network интегрируют с сервисом Homescreen на платформе Skynet
1inch Network интегрируют с сервисом Homescreen на платформе Skynet
Любовный гороскоп на 2022 год
Любовный гороскоп на 2022 год
Вопросы оплаты труда педагогов обсудили на заседании Общественного совета при Министерстве просвещения
Вопросы оплаты труда педагогов обсудили на заседании Общественного
В Новосибирском государственном педуниверситете реализуют проект «Содействие занятости»
В Новосибирском государственном педуниверситете реализуют проект
Дети-сироты из Сирии приехали на учёбу в Россию
Дети-сироты из Сирии приехали на учёбу в Россию
В Самаре стартовал Международный форум «Волонтеров Победы»
В Самаре стартовал Международный форум «Волонтеров Победы»
Первый педагогический форум о сетевом взаимодействии проходит в Амурской области
Первый педагогический форум о сетевом взаимодействии проходит в

Топ на сегодня

Tesla планирует разрешить покупку товаров за Dogecoin
Tesla планирует разрешить покупку товаров за Dogecoin
Circle выпустила стейблкоин USDC на блокчейне Avalanche
Circle выпустила стейблкоин USDC на блокчейне Avalanche
На Deutsche Börse начались торги ETP на базе Tezos
На Deutsche Börse начались торги ETP на базе Tezos
Джозеф Любин назвал высокую стоимость газа Ethereum «мерой успеха» сети
Джозеф Любин назвал высокую стоимость газа Ethereum «мерой успеха»
«КАМАЗ» разработает систему учета автозапчастей в блокчейне Everscale
«КАМАЗ» разработает систему учета автозапчастей в блокчейне Everscale

Еще по теме

Aliens: Fireteam Elite добавят в подписку Game Pass в декабре
Эти 2 две игры сегодня добавляют в подписку Game Pass
Sniper Elite 5 анонсировали, представили трейлер — игра будет в Game Pass в день релиза
Эти 15 игр и DLC выйдут на Xbox на следующей неделе: 14-17 декабря + релизы в Game Pass