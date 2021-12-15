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В Battlefield 2042 на Xbox Series X | S добавили режимы на 64 игроков

В Battlefield 2042 на Xbox Series X | S добавили режимы на 64 игроков


Версии игры Battlefield 2042 для Xbox One и Xbox Series X | S отличаются, в первую очередь, максимальным числом игроков на карте. На новом поколении игрокам предлагаются сражения на 128 игроков, на которые есть много жалоб из-за «хаотичного» геймплея. Тогда как на прошлом поколении максимальное количество игроков на картах — 64. Разработчики из DICE решили дать возможность игрокам на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC сыграть в режимах на 64 игроков.

Уже сейчас в Battlefield 2042 на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC доступны режимы «Захват» и «Прорыв» на 64 игрока в рамках временного события. При этом не уточняется, как долго будет продолжать временное событие. Возможность играть на картах в 128 человек в Battlefield 2042, после ввода новых вариаций режимов, также остается.


Отметим, что ранее на форумах игроки просили DICE ввести режимы на 64 игроков в Battlefield 2042 на новых консолях на постоянной основе.

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По материалам: newxboxone

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