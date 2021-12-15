В Battlefield 2042 на Xbox Series X | S добавили режимы на 64 игроков





Версии игры Battlefield 2042 для Xbox One и Xbox Series X | S отличаются, в первую очередь, максимальным числом игроков на карте. На новом поколении игрокам предлагаются сражения на 128 игроков, на которые есть много жалоб из-за «хаотичного» геймплея. Тогда как на прошлом поколении максимальное количество игроков на картах — 64. Разработчики из DICE решили дать возможность игрокам на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC сыграть в режимах на 64 игроков.

Уже сейчас в Battlefield 2042 на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC доступны режимы «Захват» и «Прорыв» на 64 игрока в рамках временного события. При этом не уточняется, как долго будет продолжать временное событие. Возможность играть на картах в 128 человек в Battlefield 2042, после ввода новых вариаций режимов, также остается.

64 Player Conquest and Breakthrough are now available for a limited time in #Battlefield2042 on Xbox Series X|S, PlayStation 5 and PC👀



Start playing the new experiences right now via the All-Out Warfare menu🎮 pic.twitter.com/kkoBH6103L — Battlefield Direct Communication (@BattlefieldComm) December 14, 2021



Отметим, что ранее на форумах игроки просили DICE ввести режимы на 64 игроков в Battlefield 2042 на новых консолях на постоянной основе.