В Братске из детского сада эвакуировали 100 детей из-за коммунальной аварии

15 декабря в подвале детского сада №107 города Братска сорвало кран на трубе с горячей водой. Группы, коридоры, пищеблок и подсобные помещения заволокло паром, сработала пожарная сигнализация, все сто воспитанников детского сада эвакуированы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Братска.

Наталья Кочерынига, заведующая детским садом №107:

—Всех эвакуировали в 40-ю школу. Там есть групповые помещения. Детей определили в течение 5-7 минут. Воспитателей также эвакуировали. Там нас встретили, организовали горячее питание.

В школе всех эвакуированных детей осмотрели медики. Пострадавших среди них не оказалось.

Игорь Олекминский, начальник департамента образования администрации Братска:

—В коридоре подвального помещения осенью был сделан ремонт - потолок, стены отремонтировали. Некоторые плитки вздулись, поэтому потребуется частичная замена этих плиток.

По словам начальника департамента образования, причиной коммунального происшествия могла стать высокая изношенность коммуникаций. В течение дня бригада рабочих и инженеров центра энергосберегающих технологий устранила аварию. К приему детей дошкольное учреждение будет готово уже завтра.

По оценке специалистов департамента, возникшая коммунальная ситуация не нанесла существенного ущерба помещениям детского сада не нанесла.