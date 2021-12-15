В центре Осло нашли средневековую фигурку человека с охотничьим соколом

Вадим Карасев

Небольшая статуэтка коронованной фигуры с охотничьим соколом была найдена при раскопках исторического центра Осло. Стилистически она датируется XIII веком, что делает ее одним из самых ранних изображений соколиной охоты в Скандинавии.

Археологи из Норвежского института исследований культурного наследия (NIKU) с августа приступили к исследованиям в парке Мидделалдерпаркен в Старом городе Осло, раскапывая остатки средневековых улиц, зданий и инфраструктуры города. Работы продолжились до зимы. Там и была найдена фигурка высотой 7,5 сантиметра, вырезанная из кости или рога. Отверстие в ее нижней части указывает, что она могла служить рукояткой ножа.

Коронованный человек с длинными волосами мог быть и королем, и королевой — изображение не позволяет это определить. На согнутой в локте его правой руке надета специальная перчатка, а на ней сидит сокол. Оперение птицы мастер передал в виде сетчатой штриховки.

Находка была сделана в двух шагах от руин королевской резиденции Конгсгорден. Резиденция была построена в 1040–1060 годах, а в XIII веке была значительно перестроена по велению короля Хакона IV (годы правления 1217–1263) и превращена в мощный замок. Хакон IV укрепил королевскую власть в Норвегии после долгих лет гражданских войн и стремился устроить свой двор по европейским образцам. Грамотный и образованный с юных лет, он заказывал первые переводы chansons de geste на норвежский язык. Его резиденции строились по образцу дворцов Европы. Известно, что соколы часто служили подарками, которые Хакон отправлял правителям других стран.

Поскольку соколиная охота была обычной практикой на протяжении всего средневековья, нельзя с уверенностью сказать, что найденная фигурка изображает короля Хакона. Однако датировка и контекст находки говорят о большой вероятности этого.