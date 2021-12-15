В чем встречать 2022 год Тигра

Вадим Карасев

Приближается новый 2022 год, встретить который важно так, чтобы новый покровитель, Водяной Тигр, проявил благосклонность. Правильный выбор нарядов на праздничную ночь поможет привлечь удачу и процветание на весь год.

Новогоднего праздника ждут целый год, и каждый хочет блистать в праздничную ночь. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заранее узнать о том, как выгоднее подчеркнуть свою красоту, какой наряд выбрать и на какие расцветки обратить внимание. Все это поможет привлечь внимание Тигра и снискать его расположение на весь 2022 год.

В каком цвете встретить 2022 год

Главным цветом года будет синий и его оттенки, и связано это с тем, что 2022 год пройдет во власти стихии Воды. Выбор будет широким, поэтому каждый найдет для себя приемлемую гамму, подчеркивающую природную красоту.

Уместным будет использование смешанного оттенка: сине-фиолетово-красный будет главным трендом новогодней ночи, и обязательно привлечет дачу на долгие 12 месяцев.

В год правления Тигра можно выбрать и любой природный оттенок: желтый, коричневый, зеленый, серебристый, черный.

Уместным будет использование моноцвета с яркими вкраплениями аксессуаров: черный костюм и яркий клатч серебристого оттенка, или же галстук песочного цвета. Комбинации оттенков могут быть разнообразными, однако специалисты в области биоэнергетики рекомендуют не использовать принты в виде тигровых полосок и отказаться от натурального меха в пользу искусственного заменителя.

Что надеть женщинам на праздник

1. Платья. Женственный образ, приталенные формы и закрытая одежда будут самыми актуальными. В новогоднюю ночь 2022 не стоит выбирать откровенные наряды — лучше всего остановить выбор на закрытых вечерних платьях в пол, подчеркивающих грацию и фигуру. Уместными будут и платья с завышенной талией, а также наряды до колена.

2. Юбки. Специалисты рекомендуют выбирать юбки длиной не меньше, чем до колен. Уместными будут длинные струящиеся юбки без пышных подъюбников и яркого декора. Лаконичные, не кричащих расцветок наряды будут самыми актуальными.

3. Ярким образом станет и брючный костюм в сочетании с изящными блузками. От пиджаков, утяжеляющих образ, лучше отказаться в пользу легких кардиганов и накидок. Неуместными будут и брюки-клеш: 2022 год лучше всего встретить в брюках прямого кроя.

Что надеть мужчинам

1. Классические брючные костюмы. Классика не устаревает, и мужчины смогут выгодно подчеркнуть свой образ прямыми брюками темно-синего или черного цвета, контрастной рубашкой и яркими аксессуарами: галстуком-бабочкой, запонками, часами. Дополнят образ пиджаки без вставок на плечах, которые не будут стеснять движения. Некоторая небрежность в образе будет приветствоваться.

2. Встреча 2022 года может состояться и в привычном стиле. Уместными будут рубашки с короткими рукавами, яркие подтяжки или просто джинсы. Правление Тигра — время, когда важно одеваться удобно, чтобы ничто не отвлекало от работы и заботы о семье.