В чем встречать 2022 год Тигра
Приближается новый 2022 год, встретить который важно так, чтобы новый покровитель, Водяной Тигр, проявил благосклонность. Правильный выбор нарядов на праздничную ночь поможет привлечь удачу и процветание на весь год.
Новогоднего праздника ждут целый год, и каждый хочет блистать в праздничную ночь. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заранее узнать о том, как выгоднее подчеркнуть свою красоту, какой наряд выбрать и на какие расцветки обратить внимание. Все это поможет привлечь внимание Тигра и снискать его расположение на весь 2022 год.
В каком цвете встретить 2022 год
Главным цветом года будет синий и его оттенки, и связано это с тем, что 2022 год пройдет во власти стихии Воды. Выбор будет широким, поэтому каждый найдет для себя приемлемую гамму, подчеркивающую природную красоту.
Уместным будет использование смешанного оттенка: сине-фиолетово-красный будет главным трендом новогодней ночи, и обязательно привлечет дачу на долгие 12 месяцев.
В год правления Тигра можно выбрать и любой природный оттенок: желтый, коричневый, зеленый, серебристый, черный.
Уместным будет использование моноцвета с яркими вкраплениями аксессуаров: черный костюм и яркий клатч серебристого оттенка, или же галстук песочного цвета. Комбинации оттенков могут быть разнообразными, однако специалисты в области биоэнергетики рекомендуют не использовать принты в виде тигровых полосок и отказаться от натурального меха в пользу искусственного заменителя.
Что надеть женщинам на праздник
1. Платья. Женственный образ, приталенные формы и закрытая одежда будут самыми актуальными. В новогоднюю ночь 2022 не стоит выбирать откровенные наряды — лучше всего остановить выбор на закрытых вечерних платьях в пол, подчеркивающих грацию и фигуру. Уместными будут и платья с завышенной талией, а также наряды до колена.
2. Юбки. Специалисты рекомендуют выбирать юбки длиной не меньше, чем до колен. Уместными будут длинные струящиеся юбки без пышных подъюбников и яркого декора. Лаконичные, не кричащих расцветок наряды будут самыми актуальными.
3. Ярким образом станет и брючный костюм в сочетании с изящными блузками. От пиджаков, утяжеляющих образ, лучше отказаться в пользу легких кардиганов и накидок. Неуместными будут и брюки-клеш: 2022 год лучше всего встретить в брюках прямого кроя.
Что надеть мужчинам
1. Классические брючные костюмы. Классика не устаревает, и мужчины смогут выгодно подчеркнуть свой образ прямыми брюками темно-синего или черного цвета, контрастной рубашкой и яркими аксессуарами: галстуком-бабочкой, запонками, часами. Дополнят образ пиджаки без вставок на плечах, которые не будут стеснять движения. Некоторая небрежность в образе будет приветствоваться.
2. Встреча 2022 года может состояться и в привычном стиле. Уместными будут рубашки с короткими рукавами, яркие подтяжки или просто джинсы. Правление Тигра — время, когда важно одеваться удобно, чтобы ничто не отвлекало от работы и заботы о семье.