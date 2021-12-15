В Черемхово с опережением графика отремонтируют школу №8 и ДК «Горняк»

Несколько социальных объектов в Иркутской области, в том числе в Черемхово, отремонтируют с опережением графика. Деньги предусмотрены в областном бюджете на 2022 год, поправки внесли депутаты Заксобрания. Вопрос капремонта школ обсудили во время рабочей поездки с мэром Черемхово Вадимом Семеновым спикер Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников и депутат от территории Виктор Побойкин. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания.

В школе №8 1936 года постройки изначально планировали сделать капремонт за три года. В сентябре к спикеру Заксобрания обратились педагоги школы с просьбой сократить сроки проведения работ. Депутатскими поправками увеличено финансирование объекта. Трехлетнюю программу теперь намерены реализовать меньше, чем за год.

Валерий Бархатов, директор школы №8:

—Летом заменили окна. Основной фронт работ начнется в начале января. До летних каникул капремонт пройдет в двух блоках, еще в двух хотим успеть сделать до начала нового учебного года. Денег, которые помогли получить нам депутаты областного парламента, хватит, чтобы обновить кровлю, инженерные коммуникации, полы, благоустроить пришкольную территорию и установить спортивную площадку.

На очереди – капремонт школы №1, где требуется заменить инженерные коммуникации и провести реконструкцию бассейна, и старейшей в Черемхово школы №3 - в первую очередь, здесь необходимо заменить старую шиферную кровлю.

Всего в Иркутской области капремонт пройдет в сокращенные сроки в девяти школах. Александр Ведерников подчеркнул, что вопрос с обновлением образовательных учреждений остается на контроле у парламентариев.

Александр Ведерников:

—После обращения педагогов мы сделали первый шаг – настояли на том, чтобы на капремонт школы №8 в Черемхово было выделено больше денег, и дети могли скорее вернуться в комфортные классы. Из областного бюджета выделены средства на ремонт детского сада №43, который несколько лет назад был закрыт из-за значительного износа здания. Сейчас в очереди более 500 дошколят, и открытие обновленного детского сада здесь просто необходимо. Будем решать вопрос и по остальным школам.

Вадим Семенов отметил большую работу, которую депутаты ЗС провели, чтобы ускорить капремонт в ДК «Горняк», где расположен единственный в городе кинотеатр. Ремонт начнется в 2022 году, проектно-сметную документацию администрация подготовила. Как рассказал мэр журналисту IRK.ru, в прошлом и позапрошлом году в доме культуры провели наружные работы: отремонтировали кровлю и фасад. Теперь нужно обновить здание изнутри: заменить системы отопления и водоотведения, установить систему пожаротушения, отремонтировать кабинеты. «Горняк» очень востребован в городе, в нем работают танцевальные и театральные студии, хор ветеранов, фотостудия. Здесь же расположен музей истории города Черемхово.