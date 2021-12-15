В Еврейской автономной области для школ приобретено 932 ноутбука

В Еврейской автономной области для школ приобретено 932 ноутбука и 45 многофункциональных устройства на сумму 55,7 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Правительства Еврейской автономной области.

Техника приобретена в рамках нацпроекта «Образование», ее получат 32 школы.

«Новое оборудование позволит применять в учебном процессе дистанционные технологии, работать с цифровыми образовательными платформами, организовать сетевое взаимодействие между школами. Кроме того, благодаря нацпроекту оснащаются и городские, и сельские школы, вплоть до самых малочисленных, а значит, их ученики получают равные возможности для качественного образования», – отмечает заместитель начальника Департамента образования ЕАО Илья Карепов.

По нацпроекту «Образование» в ЕАО создаются центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» Минпросвещения России, школы оснащаются компьютерным оборудованием, обновляется материально-техническая база организаций, обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья, ремонтируются школьные спортзалы и строятся спортивные площадки. Помимо этого, в рамках нацпроекта появится Центр непрерывного повышения профмастерства педагогов, будет построена школа в областном центре.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.