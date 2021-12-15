В Иркутске 19-летний водитель ВАЗ-2106 насмерть сбил пожилого мужчину

Вечером 14 декабря в Иркутске19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106» совершил наезд на 65-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Об этом сообщается на официальной странице управления ГИБДД по Иркутской области в «Инстаграм».

От полученных травм пенсионер скончался на месте. Предварительно установлено, что погибший не имел при себе предметы со световозвращающими элементами. Полицейские проводят проверку, устанавливая все обстоятельства.

По данным госавтоинспекции, с начала года в Иркутской области в темное время суток зарегистрирован 251 наезд на пешеходов. 58 человек погибли под колесами автомобилей. 213 получили травмы. В большинстве аварий пешеходы не использовали световозвращатели.

По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.