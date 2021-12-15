В Иркутске ощущалось землетрясение силой в три балла

Утром 15 декабря в 11:08 в 22 километрах от населенного пункта Танхой республики Бурятии на акватории озера Байкал зарегистрировано землетрясение. Магнитуда в эпицентре составила 5,6, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

На территории Иркутской области ощущались незначительные толчки. В Иркутске — на уровне трех баллов, в Листвянке — как четыре балла, в Большом Голоустном и Большой речке — как 3-4 балла.