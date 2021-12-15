В Иркутске полиция ищет подозреваемого в сбыте фальшивых денег

Сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» ведут розыск подозреваемого в сбыте поддельных денег. Предполагаемого фальшивомонетчика зафиксировали камеры видео наблюдения, установленные в одном из рынков областного центра. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Иркутской области.

Мужчина расплатился за дешевый товар пятитысячной купюрой. Продавца банкнота не смутила, однако позднее появились сомнения в подлинности денег. Женщина обратилась в полицию. Экспертиза показала, что банковский билет фальшивый. Полицейские возбудили уголовное дело по статье 186 КУ РФ - «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

В преступлении подозревают мужчину. На вид ему 25-30лет, европейский тип лица, среднего телосложения, рост около 175-180 сантиметров, короткая стрижка. Был одет в темную куртку, синие джинсы, обувь черного цвета.

Сотрудники городского управления МВД просят мужчину явиться в отдел полиции. Всех, кто узнает предполагаемого преступника, просят позвонить по телефонам (3952)213-600, (904)139-82-63.