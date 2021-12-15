В Курской области продолжается реализация мероприятий нацпроекта «Образование»

Губернатор Курской области Роман Старовойт ознакомился с работой Центра опережающей профессиональной подготовки и центра дистанционного образования «Новые технологии». В этом году учреждения стали участниками национального проекта «Образование», уточняет пресс-служба Комитета образования и науки региона.

В Центре опережающей профессиональной подготовки проводятся занятия для взрослых (ускоренное обучение, повышение квалификации, профессиональная переподготовка) и для школьников (профориентация и знакомство с актуальными специальностями).

До конца года в Центре опережающей профессиональной подготовки пройдут бесплатное обучение 719 человек, 143 из них – по программам повышения квалификации.

В центре дистанционного образования «Новые технологии» обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Ребята получают начальное, основное, среднее общее образование, а также обучаются по адаптированным основным образовательным программам дистанционно.

Сейчас специалисты центра «Новые технологии» разрабатывают платформу «Виртуальный учебный класс». Она систематизирует образовательные материалы и станет единым комплексом для обучения и коммуникации учащихся и педагогов.

«Следующий, 2022 год будет посвящен теме образования. Планируем существенно изменить ситуацию в образовательной среде. Это касается не только создания и ремонта школ, оснащения, но и поиска новых точек роста. Мы видим, насколько дополнительное образование популярно. Важно повысить уровень среднего балла ЕГЭ, популяризировать среди школьников точные науки. Основной вопрос для нас – переформатирование или создание новой стратегии образования в Курской области. И мы уже понимаем основные аспекты направления», – сказал глава региона.