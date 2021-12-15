В Мининском университете 17 декабря откроется первый педагогический технопарк «Кванториум»

В Мининском университете в Нижнем Новгороде 17 декабря откроется первый педагогический технопарк «Кванториум» Минпросвещения России, сообщает информационное агентство «Время Н» со ссылкой на Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Педагогический технопарк «Кванториум» создан в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Технопарк представляет собой образовательное пространство, оснащенное ультрасовременным оборудованием и предназначенное для развития новых цифровых компетенций трех целевых групп: преподавателей, студентов и школьников. Располагаться он будет в корпусе № 7 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Новое образовательное пространство даст студентам возможность овладеть инновационными инструментами и технологиями преподавания учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей с использованием современного оборудования. Будущие педагоги смогут повысить здесь уровень профессионального мастерства в сфере обучения и воспитания подрастающего поколения в условиях цифровой трансформации образования. Школьникам же будет предоставлена возможность прокачать уже имеющиеся знания и исследовательские навыки или получить новые в различных предметных областях: физике, химии, биологии, робототехнике, мехатронике и других.

«Педагогический «Кванториум» как один из флагманских проектов Минпросвещения сыграет важнейшую роль в качественной трансформации образования Нижегородской области. Мы готовимся формировать новое поколение педагогов. Им предстоит создавать исследовательское образовательное пространство, обладая междисциплинарными и метапредметными компетенциями. Это ресурс для всех участников образовательного процесса региона: школьников, студентов и педагогов школ, колледжей, организаций дополнительного образования, преподавателей вузов», – сказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

В технопарке будут функционировать три лаборатории: естественно-научная, технологическая и медиалаборатория. В первую очередь работа педагогического технопарка будет направлена на студентов и педагогов Мининского университета, а также обучающихся профильных классов психолого-педагогической направленности региона. Планируется, что заниматься здесь смогут 500 студентов и 1000 школьников ежегодно, а также 100 педагогов, которым предложат курсы повышения квалификации.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.