В московском аэропорту откроется фотовыставка о Байкале

Фотовыставка, посвященная Байкалу, откроется в аэропорту Шереметьево в Москве. Экспозиция под названием «Байкал: нереальная реальность» будет доступная на третьем этаже терминала B с 15 декабря, сообщается на странице Федерального агентства по туризму в «Инстаграм».

Выставка проработает до конца января 2022 года. Более 20 уникальных снимков сможет посмотреть любой желающий — выставка будет размещена в свободной зоне.