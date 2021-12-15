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В московском аэропорту откроется фотовыставка о Байкале

В московском аэропорту откроется фотовыставка о Байкале

Фотовыставка, посвященная Байкалу, откроется в аэропорту Шереметьево в Москве. Экспозиция под названием «Байкал: нереальная реальность» будет доступная на третьем этаже терминала B с 15 декабря, сообщается на странице Федерального агентства по туризму в «Инстаграм».

Выставка проработает до конца января 2022 года. Более 20 уникальных снимков сможет посмотреть любой желающий — выставка будет размещена в свободной зоне.

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По материалам: irk

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