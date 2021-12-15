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В настоящее время в Подмосковье оформлено более 145 тысяч «Пушкинских карт»

В настоящее время в Подмосковье оформлено более 145 тысяч «Пушкинских карт»

В настоящее время в Подмосковье оформлено 145 745 «Пушкинских карт», это второй показатель среди регионов России, сообщает пресс-служба Министерства культуры Московской области. 

В Московской области в программе участвуют 66 учреждений. Это 31 дом культуры, 16 театров, 14 музеев, три концертные организации и одна библиотека. Для покупки доступны билеты на 700 событий.

Юные жители региона уже приобрели 3687 билетов. Наибольшей популярностью пользовались балет «Лебединое озеро», представленный театром «Русский балет», спектакли Московского Губернского театра «Вишневый сад» и «Дядя Ваня», а также постановка Московского областного театра драмы и комедии «Золушка. NEW STORY».

Также владельцы карт часто посещают выставки музея «Новый Иерусалим», Серпуховского музея, музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово», музея-заповедника П.И. Чайковского. В программу входят не только государственные, но и частные музеи, например музей «Арт-Макет» и Музей советского детства. Планируется, что участником программы станет АО «Крокус Интернэшнл». Полный перечень мероприятий можно найти на сайте Министерства культуры Подмосковья.

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» заявил, что для молодых людей будет создана «Пушкинская карта», благодаря которой они смогут посещать учреждения культуры.

Программа «Пушкинская карта» направлена на социальную поддержку молодежи в возрасте от 14 до 22 лет и повышение доступности культурных мероприятий. В текущем году размер выплаты составляет 3 тысячи рублей, а с 2022 года он составит 5 тысяч рублей на календарный год.

Для участия в программе «Пушкинская карта» необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги», подтвердить учетную запись и установить мобильное приложение «Госуслуги. Культура». Получив «Пушкинскую карту» (виртуальную или пластиковую карту платежной системы «Мир»), участники программы смогут выбрать нужное мероприятие из афиши в приложении и приобрести билет на него в приложении, на сайте или в кассе организации культуры.

Ранее заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова сообщила, что к программе «Пушкинская карта» присоединились все 85 регионов Российской Федерации.

Выплата в рамках программы «Пушкинская карта» предусмотрена в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2021 года № 1521. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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