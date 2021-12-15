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В Новосибирском государственном педуниверситете реализуют проект «Содействие занятости»

В Новосибирском государственном педуниверситете реализуют проект «Содействие занятости»

В Новосибирском государственном педагогическом университете в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» прошли обучение порядка 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«От нашего вуза участвовало 12 дополнительных профессиональных программ, девять программ профессиональной переподготовки и три программы повышения квалификации, которые были отобраны слушателями в системе «Труд всем», где каждый гражданин России из данных категорий мог выбрать любую программу. В итоге обучающиеся нашли себе новое место работы либо сохранили предыдущее, так что заказ в рамках федерального проекта содействия занятости мы выполнили», – заявила руководитель Центра дополнительного профессионального образования Института дополнительного образования НГПУ Жанна Истюфеева.

Планируется продолжение проекта уже с другими программами вуза, которые зарекомендовали себя как востребованные на рынке труда Новосибирской области. 

Пройти бесплатное обучение в рамках проекта могут граждане в возрасте 50 лет и старше; граждане предпенсионного возраста; женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет; женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста.

Программа организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан «Содействие занятости» рассчитана на период до 2024 года. Цель программы – содействие занятости отдельных категорий граждан путем организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования для приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда.

# Общество
По материалам: edu.ru

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