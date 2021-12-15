В Самаре стартовал Международный форум «Волонтеров Победы»

В Самаре стартовал Международный форум «Волонтеров Победы», сообщает пресс-служба Правительства Самарской области.

В церемонии открытия приняли участие активисты региональных отделений со всей страны, участники федеральных команд, представители международного сообщества Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам форума, которое зачитала заместитель начальника департамента организационной и административной работы управления по общественным проектам Администрации президента Российской Федерации Елена Малышева.

«Приветствую вас по случаю открытия в Самаре Международного форума «Волонтеров Победы». За прошедшие годы движение «Волонтеры Победы» завоевало высокий общественный авторитет, объединило вокруг своих благородных задач энергичных неравнодушных людей как в России, так и за ее пределами. И сегодня благодаря вашей подвижнической и очень нужной работе, реальным делам и начинаниям этот масштабный проект развивается, укрепляет свой созидательный потенциал. Важно, что во главу угла вы ставите серьезные, ответственные задачи и, невзирая на трудности, настойчиво добиваетесь поставленных целей. Ваша активная гражданская жизненная позиция, искреннее стремление быть полезными Отечеству вызывают глубокое уважение и, конечно, имеют огромное значение для патриотического воспитания подрастающего поколения. Уверен, что проведение нынешнего форума придаст мощный импульс волонтерскому движению, послужит успешной реализации ярких востребованных идей и замыслов. Желаю вам всего наилучшего!» – подчеркнул Владимир Путин.

Международный форум продлится до 18 декабря. Его участниками станут представители из всех 85 субъектов Российской Федерации. Программа форума включает в себя стратегические сессии, мастер-классы и круглые столы, встречи с экспертами в сфере патриотического воспитания и сохранения исторической памяти.

«В прошлом году президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным было принято решение о присвоении столице нашего региона, городу Самаре, высокого звания «Город трудовой доблести». Более 700 тысяч подписей собрали волонтеры в поддержку этого решения. И ключевую, ведущую роль в этой работе сыграли именно «Волонтеры Победы». Спасибо вам за это», – обратился к участникам форума губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что волонтерское движение в Самарской области развивается очень активно и насчитывает более 150 тысяч участников.

«Но «Волонтеры Победы» – особая категория. Это люди с добрым, отзывчивым сердцем, с пламенем любви к Родине в сердце. Я благодарю вас за вашу работу по отстаиванию исторической правды, за замечательные, важные, добрые, масштабные проекты, которые мы вместе реализуем на территории нашего региона. Еще больших слов признательности заслуживает ваша забота о живых героях и о павших. Спасибо за вашу память, за ваше небезразличие, за широту ваших сердец, за любовь к Родине, к каждому защитнику нашего Отечества», – сказал Дмитрий Азаров.

Всероссийское добровольческое движение «Волонтеры Победы» создано в октябре 2015 года и является правопреемником Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Основными целями «Волонтеров Победы» являются сохранение исторической памяти, популяризация отечественной истории и патриотическое воспитание молодежи. Движение выступает соорганизатором таких акций, как «Бессмертный полк», «Красная гвоздика», «Диктант Победы».