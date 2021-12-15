В Сенате США прошли слушания по стейблкоинам

Стейблкоины призваны решить проблему волатильности криптовалют, однако они не децентрализованы, а деятельность их эмитентов не прозрачна. Об этом заявил глава банковского комитета Сената США Шеррод Браун.

В ходе слушаний на тему "Стейблкоины: как они работают, используются и каковы их риски" сенатор признал, что американцы ищут альтернативу традиционной банковской системе. По его мнению, криптовалюты ее не предоставили и уже не смогут.

"Вместо этого мы стали свидетелями диких финансовых спекуляций", — добавил Браун.

Большинство криптовалют не пригодны для платежей из-за волатильности и высоких транзакционных комиссий, напомнил политик. Решить эту проблему призваны стейблкоины, но они не являются ни децентрализованными, ни транспарентными, отметил он.

Браун считает, что эти активы создают связь между реальной экономикой и тем, что он назвал "фэнтези-экономикой".

"Стейблкоины как ничто другое облегчают людям возможность рискнуть реальными деньгами на волатильном криптовалютном рынке", — сказал он.

"Стабильные монеты" представляют для инвесторов риск потери денег в очередном пузыре и их необходимо строго регулировать, полагает сенатор.

"История говорит нам, что мы должны быть очень обеспокоены, когда инвестиции становятся настолько оторванными от реальности", — заявил Браун, напомнив про крахи 1929 и 2008 годов.

Несколько иную точку зрения на слушаниях представил сенатор Пэт Туми. Он отметил, что стейблкоины являются важной инновацией, способной ускорить и удешевить платежи, принести другие выгоды бизнесу, а также способствовать развитию цифровой экономики.

Туми раскритиковал предложение Рабочей группы по финансовым рынкам при президенте США приравнять эмитентов стейблкоинов к банкам.

По его мнению, строгий подход к регулированию может "задушить финансовые инновации", значительная часть которых происходит вне банковской сферы.

https://forklog.com/chto-takoe-stablecoins/

Напомним, ранее Шеррод Браун обратился к некоторым эмитентам стейблкоинов с просьбой "четко и ясно" обрисовать процессы выпуска и погашения монет, а также предоставить детали соглашений с торговыми платформами, которые с ними взаимодействуют. На слушаниях он отметил, что ответы его не удовлетворили.