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В Сенате США прошли слушания по стейблкоинам

В Сенате США прошли слушания по стейблкоинам


Стейблкоины призваны решить проблему волатильности криптовалют, однако они не децентрализованы, а деятельность их эмитентов не прозрачна. Об этом заявил глава банковского комитета Сената США Шеррод Браун.


В ходе слушаний на тему "Стейблкоины: как они работают, используются и каковы их риски" сенатор признал, что американцы ищут альтернативу традиционной банковской системе. По его мнению, криптовалюты ее не предоставили и уже не смогут.


"Вместо этого мы стали свидетелями диких финансовых спекуляций", — добавил Браун.


Большинство криптовалют не пригодны для платежей из-за волатильности и высоких транзакционных комиссий, напомнил политик. Решить эту проблему призваны стейблкоины, но они не являются ни децентрализованными, ни транспарентными, отметил он.


Браун считает, что эти активы создают связь между реальной экономикой и тем, что он назвал "фэнтези-экономикой". 


"Стейблкоины как ничто другое облегчают людям возможность рискнуть реальными деньгами на волатильном криптовалютном рынке", — сказал он.


"Стабильные монеты" представляют для инвесторов риск потери денег в очередном пузыре и их необходимо строго регулировать, полагает сенатор.


"История говорит нам, что мы должны быть очень обеспокоены, когда инвестиции становятся настолько оторванными от реальности", — заявил Браун, напомнив про крахи 1929 и 2008 годов.


Несколько иную точку зрения на слушаниях представил сенатор Пэт Туми. Он отметил, что стейблкоины являются важной инновацией, способной ускорить и удешевить платежи, принести другие выгоды бизнесу, а также способствовать развитию цифровой экономики.


Туми раскритиковал предложение Рабочей группы по финансовым рынкам при президенте США приравнять эмитентов стейблкоинов к банкам.


По его мнению, строгий подход к регулированию может "задушить финансовые инновации", значительная часть которых происходит вне банковской сферы.


https://forklog.com/chto-takoe-stablecoins/

Напомним, ранее Шеррод Браун обратился к некоторым эмитентам стейблкоинов с просьбой "четко и ясно" обрисовать процессы выпуска и погашения монет, а также предоставить детали соглашений с торговыми платформами, которые с ними взаимодействуют. На слушаниях он отметил, что ответы его не удовлетворили.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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