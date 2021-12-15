В Волгоградской области с начала года 3 тысячи школьников вступили в ряды «Юнармии»

В Волгоградской области с начала года 3 тысячи школьников вступили в ряды «Юнармии», сообщает Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

Они ведут работу по сохранению исторической памяти, проходят допризывную подготовку и участвуют в военно-спортивных соревнованиях, сопровождают федеральные и региональные мероприятия. Всего в регионе насчитывается уже 8 тысяч юнармейцев.

В 2021 году ребята сопровождали парад Победы, приняли участие во всероссийской военно-спортивной игре и первой в регионе профильной инженерной смене «ЮНТЕХ», а также реализовали проект «Граффити Победы». Кроме того, юнармейская команда «Ветер» Ленинского района победила во Всероссийской военно-спортивной игре «Зарница».

Волгоградские школьники представляют отряды и в профильных сменах: такие слеты состоялись в 2021 году в Международном детском центре «Артек» и Всероссийском детском центре «Орленок». Более 200 юных патриотов тренировались, прошли мастер-классы личностного роста, изучали историю в региональном лагере «Юнармеец».

В комитете уточнили, что ежегодно юнармейцы проводят более 200 мероприятий, реализуют тематические проекты. Движение развивается: так, в День Героев Отечества еще 102 школьника из Дубовского и Руднянского районов, а также города Волжского вступили в ряды «Юнармии».

Волгоградская область является центром патриотического воспитания: в городах и селах региона действуют более 160 военно-патриотических клубов, почти 500 кружков, свыше 820 туристско-краеведческих объединений и более 250 кадетских классов. Юнармейцы объединены в 172 отряда. Работа по патриотическому воспитанию и сохранению исторической памяти продолжается в рамках нацпроекта «Образование».

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

Движение «Юнармия» создано по инициативе Министерства обороны Российской Федерации и поддержано президентом России. Оно призвано объединить все организации, занимающиеся допризывной подготовкой граждан.

Цель движения – вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героям, выдающимся ученым и полководцам. Вступить в «Юнармию» может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд. Участники движения в свободное от учебы время будут вести работу по сохранению мемориалов, обелисков, нести вахты памяти у Вечного огня, заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях.