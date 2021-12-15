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Вадим Красносельский: Я голосовал за стабильное будущее Приднестровья

Вадим Красносельский: Я голосовал за стабильное будущее Приднестровья
Действующий глава республики победил на выборах, набрав почти 80 процентов голосов избирателей

13:45  Автор: Дмитрий Олишевский



В Приднестровье 12 декабря прошли седьмые по счету выборы главы республики. На должность главы ПМР было зарегистрировано два кандидата — Вадим Красносельский и житель села Гыртоп Григориопольского района Сергей Пынзарь. По уточненным данным ЦИК, итоговая явка составила 143 054 человек, или 35,2% от числа жителей республики. Вадим Красносельский рассказал «Парламентской газете», каким он видит Приднестровье через пять лет.

- Вадим Николаевич, за что вы отдали свой голос на прошедших выборах?

- За мир, прежде всего. За стабильность. За выбор народа. Народ Приднестровья определился в 2006 году на референдуме, где утвердил нашу независимость, наше стремление к признанию и к интеграции с Российской Федерацией. Также голосовал за наш приднестровский народ,  за социальные ориентиры государства с рыночной формой экономики. В наших условиях не построишь чистый социализм — это невозможно, также не построишь чистый капитализм  — это тоже нереально. А вот построить социально-ориентированное государство с рыночной формой экономики — возможно, и мы это делаем. Вот за это я и голосовал.

- Каким вы видите ваше государство через пять лет?

- Вы знаете, я всегда говорил о самодостаточности. Добиться исключительной самодостаточности на 100% — самое сложное, но стремиться стоит. Мы должны себя полностью всем необходимым обеспечить. Это и есть самодостаточность.

В Госдуме сформирована парламентская группа для контактов с Приднестровьем


- Возможно ли это?

- Да, конечно, возможно. В Приднестровье создан некий индустриальный пояс, мы сохранили многие предприятия. У нас хорошая энергетика, хорошая тяжёлая промышленность, современная легкая промышленность. У нас хороший агропромышленный комплекс, государственная земля с хорошими фермерами. Все это даёт возможность для  развития. Главное — идти вперёд. Если мы говорим, допустим, об агропромышленном комплексе, мы говорим о продуктах питания — это очень важный момент в любом обществе, особенно когда надвигаются определённые кризисы (пандемия, экономические кризисы, продуктовый кризис и так далее). Поэтому производство сырья, продуктов питания — это государственная задача. Без планового развития агропромышленного комплекса это невозможно. Именно поэтому у нас разработана программа по мелиорации земель и наша цель выйти на уровень советского периода в этом вопросе. Тогда  под орошением было 62000 гектаров на территории Приднестровья.   Сейчас пока 30000 гектаров. Напомню, что 5 лет назад их было всего 8000.


Ну и конечно же одна из наших приоритетных задач состоит в том, чтобы увеличить пенсии и зарплаты. В условиях пандемии это сделать очень сложно, хотя мы и повышали пенсии и зарплаты. Очень большие затраты идут на борьбу с  коронавирусом, но тем не менее резервы есть, поэтому как только станет чуть легче, мы  будем повышать пенсии и зарплаты.


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- На выборах президента достаточно представительной была делегация российских законодателей. Ощущаете поддержку Федерального Собрания Российской Федерации?

- Я очень благодарен Российской Федерации за то, что даже несмотря на эти демарши со стороны Молдовы, к нам приехали сенаторы и депутаты Госдумы, чтобы своими глазами увидеть выборные процессы в Приднестровье, явку избирателей, стремление людей выбрать свое будущее. Приднестровье находится в сложных условиях уже 31 год. Именно народ всегда определял будущее этой земли. У нас работали и работают принципы прямой демократии. Основополагающие вопросы обсуждаются с людьми на референдумах. Этого нет нигде, честно говоря. В соседней Молдове в последнее время не проводили ни одного референдума. У нас судьбу будущего республики решает народ.

- Раздаются голоса о смене формата миротворческой операции в Приднестровье. Возможно ли это на ваш взгляд?

- Обратите внимание, откуда доносятся эти голоса. Это те же, кто призывает не признавать выборы в Приднестровье. Это всё взаимосвязано. Эти же люди говорят о смене формата. Эти же люди говорят о том, что выбор народа Приднестровья никто не будет учитывать. Поэтому, это всё не к стабильности ведет и не к миру. Я голосовал за мир, а эти люди призывают к эскалации  конфликта.

- Насколько возможно улучшение отношений с Кишиневом?

-  Приднестровье традиционно за продолжение переговорного процесса. Между Молдовой и Приднестровьем подписаны сотни различных договоренностей. Исполнение ранее подписанных договоренностей это и будет движение вперед. Если молдавская сторона не исполняет ранее подписанные договоренности, создает дополнительные проблемы, это не создает хороших условий для дальнейшего движения переговорного процесса. Кроме того, постоянные кризисы в Молдове. То кто-то уволился, то электоральные циклы, которые замораживают весь переговорный процесс, то пандемия, то опять электоральные циклы.  Такое впечатление, что все это как-то искусственно создается для того, чтобы не говорить с нами. Хотя мы открыты к  диалогу, и я госпоже президенту Майе Санду, премьер-министру, спикеру  парламента неоднократно направлял письма с предложением контакта, с повесткой дня. Мы готовы говорить. По большому счету, выбор молдавской стороной.



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По материалам: pnp.ru

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