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Валерий Гаркалин: биография, личная жизнь, семья, причина смерти

Валерий Гаркалин: биография, личная жизнь, семья, причина смерти
Около месяца Валерий Гаркалин сражался с тяжелой болезнью и умер от полиорганной недостаточности. Народный артист России, которого врачи были вынуждены ввести в состояние искусственной комы, ушел из жизни, так и не приходя в сознание. 

Биография Валерия Гаркалина



В. Б. Гаркалин родился в Москве, в семье работника гаражной мастерской и кассирши столовой. До службы в армии по настоянию отца ему пришлось работать слесарем, но по возращении со срочной службы он поступил в знаменитое училище им. Гнесиных, чтобы воплотить в действительность свою заветную мечту.



Биография Валерия Гаркалина начиналась сложно: после его рождения отец оставил мать, а ребенок заразился полиомиелитом. Если бы не мать, раздобывшая дефицитное лекарство, он не выжил бы. 

Интересно! Смотреть фотографии с Валерием Гаркалиным
# Шоу-бизнес
По материалам: Клео

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