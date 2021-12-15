Валерий Гаркалин: биография, личная жизнь, семья, причина смерти

Биография Валерия Гаркалина

Около месяца Валерий Гаркалин сражался с тяжелой болезнью и умер от полиорганной недостаточности. Народный артист России, которого врачи были вынуждены ввести в состояние искусственной комы, ушел из жизни, так и не приходя в сознание.В. Б. Гаркалин родился в Москве, в семье работника гаражной мастерской и кассирши столовой. До службы в армии по настоянию отца ему пришлось работать слесарем, но по возращении со срочной службы он поступил в знаменитое училище им. Гнесиных, чтобы воплотить в действительность свою заветную мечту.Биография Валерия Гаркалина начиналась сложно: после его рождения отец оставил мать, а ребенок заразился полиомиелитом. Если бы не мать, раздобывшая дефицитное лекарство, он не выжил бы.