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Вика Цыганова жестко высказалась об участниках шоу «Суперстар»

Вика Цыганова жестко высказалась об участниках шоу «Суперстар»
Певица Вика Цыганова крайне недовольна, что ее выгнали с музыкального конкурса. Проект «Суперстар» на НТВ постепенно подходит к концу. В очередном выпуске перед зрителями выступили шесть участников и худшей по итогам голосования жюри оказалась Вика Цыганова. Певица была категорически не согласна с таким поворотом событий, о чем поспешила рассказать фанатам и оставшимся в шоу звездам. На этом Цыганова не остановилась и вышла в прямой эфир в Instagram вместе с мужем. Общаясь с поклонниками, Виктория нелестно высказалась о некоторых коллегах. «Про Анастасию я ничего плохого не говорила. Могу сказать, что ей было бы неплохо похудеть. Это полезно», — подчеркнула артистка.
Вика Цыганова Муж Виктории и вовсе назвал Анастасию фриком. «Для меня это все печально. Печально, что время берет свое, что люди однообразны. Ну, если человек фрик, то чего обижаться? Ну, я извиняюсь перед ней», — заявил супруг звезды. От влюбленных досталось и Аврааму Руссо. По мнению звездной пары, артист не способен кардинально перевоплотиться на сцене, поэтому не заслуживает таких высоких оценок. Главный фаворит жюри Виктор Салтыков тоже удостоился невысоких оценок от Цыгановой. «Я ничего плохого про Салтыкова не говорила. Он хороший человек. Просто мне не нравится его голос. Но вкусы у всех разные. Вам нравится одно, а мне другое. Это нормально», — уверена артистка. О своем участии в шоу Цыганова не жалеет. Благодаря «Суперстару» певице удалось напомнить о себе. Также она воплотила и свою давнюю мечту — исполнила композицию «Золотые купала». Так что, несмотря на негативные эмоции от некоторых выпусков, Виктория осталась довольна новым творческим опытом.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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