Виктория Боня похвасталась кольцом с бриллиантом

Модель Виктория Боня нашла себе жениха. Ведущая, похоже, исполнит одну из своих несбывшихся надежд. Модель из глубинки с историей Золушки, поселившаяся в Монако, скоро выходит замуж. Бывшая звезда «Дома-2» показала в Сети роскошное кольцо с большим бриллиантом. Она носит это украшение на безымянном пальце правой руки. Имя того, кто вручил ей этот подарок, Виктория пока что не раскрывает. Зато она дала понять, что это не просто приятный подарок, а именно предложение руки и сердца, которого она так долго ждала. В своей публикации в Инстаграме она написала, что готова принимать поздравления от тех, кто готов за неё порадоваться. «Ну что... Можете поздравить меня!», — обратилась счастливая Боня к подписчикам.Виктория Боня похвасталась шикарным кольцом Фанаты, конечно, жаждут узнать подробности перемен в личной жизни Виктории. Еще год назад телезвезда подогревала слухи о своем романе с Маратом Сафиным и их часто видели вместе. Однако спортсмен-одиночка не стал развивать эти отношения. Весной Боня жаловалась на одиночество и провальные попытки найти своё счастье. О том, что с тех пор в её жизни всё-таки появился надежный мужчина Виктория не рассказывала. Ближе всего Боня была к замужеству во время романа с отцом её дочки Алексом Смерфитом. Однако, по слухам, жениться на русской звезде телешоу миллионеру запретил его отец. Виктория же уверяла, что ей в то время просто не хотелось свадьбы.