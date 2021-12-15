Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Виктория Боня похвасталась кольцом с бриллиантом

Виктория Боня похвасталась кольцом с бриллиантом
Модель Виктория Боня нашла себе жениха. Ведущая, похоже, исполнит одну из своих несбывшихся надежд. Модель из глубинки с историей Золушки, поселившаяся в Монако, скоро выходит замуж. Бывшая звезда «Дома-2» показала в Сети роскошное кольцо с большим бриллиантом. Она носит это украшение на безымянном пальце правой руки. Имя того, кто вручил ей этот подарок, Виктория пока что не раскрывает. Зато она дала понять, что это не просто приятный подарок, а именно предложение руки и сердца, которого она так долго ждала. В своей публикации в Инстаграме она написала, что готова принимать поздравления от тех, кто готов за неё порадоваться. «Ну что... Можете поздравить меня!», — обратилась счастливая Боня к подписчикам.
Виктория Боня похвасталась шикарным кольцом Фанаты, конечно, жаждут узнать подробности перемен в личной жизни Виктории. Еще год назад телезвезда подогревала слухи о своем романе с Маратом Сафиным и их часто видели вместе. Однако спортсмен-одиночка не стал развивать эти отношения. Весной Боня жаловалась на одиночество и провальные попытки найти своё счастье. О том, что с тех пор в её жизни всё-таки появился надежный мужчина Виктория не рассказывала. Ближе всего Боня была к замужеству во время романа с отцом её дочки Алексом Смерфитом. Однако, по слухам, жениться на русской звезде телешоу миллионеру запретил его отец. Виктория же уверяла, что ей в то время просто не хотелось свадьбы.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Вика Цыганова жестко высказалась об участниках шоу «Суперстар»
Вика Цыганова жестко высказалась об участниках шоу «Суперстар»
Виктория Боня похвасталась кольцом с бриллиантом
Виктория Боня похвасталась кольцом с бриллиантом
Иосиф Пригожин прошелся по Аврааму Руссо
Иосиф Пригожин прошелся по Аврааму Руссо
Стас Михайлов неожиданно располнел
Стас Михайлов неожиданно располнел
Стас Пьеха заявил, что отцу от него нужны только деньги
Стас Пьеха заявил, что отцу от него нужны только деньги
Астропрогноз на 2022 год
Астропрогноз на 2022 год
Франция и Германия отказываются вводить санкции для РФ из-за "возможного вторжения" на Украину
Франция и Германия отказываются вводить санкции для РФ из-за
Back 4 Blood завтра получит крупное обновление с оффлайн режимом
Back 4 Blood завтра получит крупное обновление с оффлайн режимом
Вячеслав Наземкин из Самарской области стал победителем Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека»
Вячеслав Наземкин из Самарской области стал победителем
В Еврейской автономной области для школ приобретено 932 ноутбука
В Еврейской автономной области для школ приобретено 932 ноутбука
Родители проконтролировали горячее питание учеников начальной школы в Южно-Сахалинске
Родители проконтролировали горячее питание учеников начальной школы в
Партнёры-работодатели, трудоустраивающие участников чемпионатов «Абилимпикс», получили награды
Партнёры-работодатели, трудоустраивающие участников чемпионатов

Топ на сегодня

Tesla планирует разрешить покупку товаров за Dogecoin
Tesla планирует разрешить покупку товаров за Dogecoin
Circle выпустила стейблкоин USDC на блокчейне Avalanche
Circle выпустила стейблкоин USDC на блокчейне Avalanche
Мнение: решение ФРС способно развернуть биткоин вверх
Мнение: решение ФРС способно развернуть биткоин вверх
Джозеф Любин назвал высокую стоимость газа Ethereum «мерой успеха» сети
Джозеф Любин назвал высокую стоимость газа Ethereum «мерой успеха»
«КАМАЗ» разработает систему учета автозапчастей в блокчейне Everscale
«КАМАЗ» разработает систему учета автозапчастей в блокчейне Everscale

Еще по теме

Поклонники не оценили новый снимок Виктории Бони
Виктория Боня готовится к свадьбе с новым возлюбленным
Вот это грудь: Виктория Боня «убила» поклонников своим новым образом
Виктория Боня прокомментировала слухи о беременности