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Вячеслав Наземкин из Самарской области стал победителем Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека»

Вячеслав Наземкин из Самарской области стал победителем Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека»

В Москве завершились финальные испытания Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека», организованного Минпросвещения России, сообщает пресс-служба ведомства.

Звания абсолютного победителя конкурса был удостоен Вячеслав Наземкин из Самарской области.

Участников финала приветствовал заместитель Министра просвещения Российской Федерации Денис Грибов. 

«Сегодня идёт большая кропотливая работа по воспитательной составляющей в системе образования: внесены корректировки в федеральный закон, внедрены и продолжают внедряться рабочие программы воспитания в образовательные организации, составлены календарные планы воспитательной работы. Это всё то, что позволяет выстроить целенаправленную деятельность государственной политики в системе образования», – подчеркнул он.

В отборочном этапе конкурса приняли участие более 4 тысяч специалистов из 85 регионов России. В первом этапе финала 100 педагогов из разных регионов страны продемонстрировали свои достижения в трёх конкурсных испытаниях: «Публичное выступление», «Мастер-класс», «Тестирование». Во второй тур прошли девять финалистов. Они решали кейсы с проблемными ситуациями и проектировали модули программы воспитания. 

Всероссийский конкурс педагогических работников «Воспитать человека» направлен на оказание содействия профессиональному развитию и квалификационному росту педагогов.

Конкурс проводит Минпросвещения России.

# Общество
По материалам: edu.ru

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