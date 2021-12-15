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Власти Москвы выделили еще свыше 10 млрд на лечение от COVID-19

Власти Москвы выделили еще свыше 10 млрд на лечение от COVID-19

Правительство Москвы утвердило выделение 10,3 млрд рублей фонду обязательного медицинского страхования. На эти деньги будет проводиться лечение заразившихся новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2.

Мэр Сергей Собянин уже подписал соответствующее постановление на заседании президиума городского правительства. Объемы плановой и экстренной медпомощи при других заболеваниях будут сохранены – обеспечить полное финансирование помог межбюджетный трансферт, предоставленный федеральным кабмином.

Показатели по заболеваемости COVID-19 в российской столице постепенно стабилизируются. Так, по итогам 13 декабря было зафиксировано лишь 1976 случаев, что является минимумом за несколько месяцев. С середины ноября суточная заболеваемость не превышает 4 тысячи – это стало возможным, благодаря нерабочим дням.

В общей сложности столичные медики уже вылечили от ковида свыше 1,8 млн человек. Каждый день на выписку идут около трех тысяч пациентов. Во избежание заражения следует сделать прививку – в Москве ее ставят как в поликлиниках, так и в популярных общественных местах, силами выездных бригад.

Как сообщал Ruposters, недавно в столице включили праздничную иллюминацию. Обеспечивать праздничную атмосферу в городе будут свыше 4 тысяч оригинальных световых конструкций.

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По материалам: uposters.ru

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