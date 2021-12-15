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Волонтеры нашли в мусорных баках Карлука восемь мешков с мертвыми собаками

В деревне Карлук Иркутского района вечером 14 декабря волонтеры обнаружили в мусорных контейнерах восемь мешков с трупами десяти собак. Женщины вызвали полицию. Журналисту IRK.ru одна из волонтеров, Мария Соловьева, рассказала, что при визуальном осмотре складывалось впечатление, что собак убили, у них всех из пасти текла кровь.

Мария Соловьева, волонтер:
— Когда из пасти у мертвого животного течет, это значит, что его либо задушили, либо отравили, от яда разорвало легкие. Мешки с собаками привезли двое мужчин, которые выехали из здания бывшего приюта, закрытого уже несколько месяцев. Мы случайно оказались рядом и проследили за ними, а затем вскрыли один из мешков и вызвали полицию.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области журналисту IRK.ru прокомментировали, что трупы животных взяли на экспертизу для выяснения причины гибели. После ее результатов будет принято правовое решение.



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По материалам: irk

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