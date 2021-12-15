Вопросы оплаты труда педагогов обсудили на заседании Общественного совета при Министерстве просвещения

Участие родительских советов в принятии решений о ремонте школ, оплату труда педагогов, реализацию проекта «Земский учитель», поддержку сельских школ обсудили на итоговом заседании Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации, сообщает пресс-служба ведомства.

Первый заместитель Министра просвещения России Александр Бугаев поблагодарил членов Совета за работу.

«Общественный совет при Министерстве просвещения Российской Федерации – один из самых сильных среди таких советов при государственных органах. Спасибо вам за принципиальную позицию по актуальным вопросам – это важно для становления гражданского общества. Общественные советы всегда были и остаются тем связующим звеном, мостиком между органом власти и общественностью. Именно благодаря вашему неравнодушию и заинтересованности в совместной работе осуществляются общественный мониторинг, общественная экспертиза. Мы всегда открыты к диалогу и готовы оказывать разностороннее содействие», – подчеркнул Александр Бугаев.

«Мы выбраны в Совет как представители общественности, соответственно, каждый из нас должен вносить свою лепту в общее дело, доносить до всех мнение тех, кого мы представляем. Все вопросы системы российского образования – это наши вопросы, от общественного контроля до капитальных ремонтов», – отметил Виталий Сурвилло, председатель Общественного совета.

На заседании члены Совета рассмотрели тему формирования общественных родительских советов, цель которых – контроль за всеми аспектами школьной жизни – от организации горячего питания до строительства школ. Так, в ближайшее время в России будут отремонтированы 7 тысяч школ, и именно родители могут повлиять на то, какая инфраструктура должна быть в школах, как будут организованы пространства, какими темпами должны производиться работы. Особенно важно мнение родителей на стадии принятия решений. Роль родителей должна быть ведущей в жизни школы, и формируемые общественные советы поспособствуют более тесному взаимодействию учителей, родителей и детей.

Директор Департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Министерства просвещения Андрей Милёхин выступил докладчиком по вопросу совершенствования оплаты труда учителей. Он отметил, что Минпросвещения держит ситуацию на контроле, работает с профсоюзами.

Во время дискуссии обсуждался вопрос повышения квалификации кадров для системы подготовки учителей. Выступающие отметили, что сейчас многое делается для профессионального роста педагогов, но этот рост во многом зависит и от тех, кто учит самих работников образовательной сферы и по каким методикам. Было рекомендовано проработать вопрос, привлекая экспертное и педагогическое сообщество, а также учёных и специалистов, которые разрабатывают соответствующие методики.

Также участники заседания обсудили промежуточные итоги программы «Земский учитель», которая реализуется по инициативе Президента России во всех регионах. Её цель – привлечь педагогов для работы в сельских и удалённых школах. Переехавшие учителя получают денежную выплату. Как отметили выступающие, все регионы активно помогают учителям, которые переезжают в них по программе «Земский учитель», решая организационные вопросы, предоставляя жилье. Программа набирает обороты и приносит ощутимую пользу. В частности, в некоторых отдаленных территориях даже открываются пустовавшие несколько лет из-за отсутствия учителей школы.

Общественный совет при Министерстве просвещения России создан с целью обеспечения взаимодействия Минпросвещения России с общественными объединениями и иными некоммерческими организациями, повышения гласности и прозрачности деятельности.

В состав Общественного совета вошли представители общественных объединений, профессиональных союзов, профессиональных объединений, иных негосударственных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере полномочий Министерства.