Вышло обновление Forza Horizon 5, которое обещает исправить проблемы





Студия Playground Games уже больше месяца, с момента релиза Forza Horizon 5, стремится исправить проблемы в своей гоночной аркаде. Проблем остается все еще достаточно много, особенно если брать многопользовательскую часть игры. Сегодня разработчики выпустили очередной хотфикс, который должен исправить имеющиеся в Forza Horizon 5 проблемы.

Как заявлено в описании хотфикса, он улучшает стабильность серверов и исправляет различные проблемы, которые связаны со стабильностью работы игры. Кроме того, игроков ждут улучшения в сетевых функциях: подбор матча, устранение проблем с соединениями и исчезновениями игроков.

The latest update featuring several bug fixes for #ForzaHorizon5 is now live!! Check out the release notes here: https://t.co/tFx31lu2mo — Forza Support (@forza_support) December 14, 2021



Отметим, что Forza Horizon 5 остается игрой с самым высоким рейтингом в 2021 году на Opencrtitic. В рамках минувшего The Game Awards 2021 игра получила целый ряд наград.