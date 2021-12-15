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Вышло обновление Forza Horizon 5, которое обещает исправить проблемы

Вышло обновление Forza Horizon 5, которое обещает исправить проблемы


Студия Playground Games уже больше месяца, с момента релиза Forza Horizon 5, стремится исправить проблемы в своей гоночной аркаде. Проблем остается все еще достаточно много, особенно если брать многопользовательскую часть игры. Сегодня разработчики выпустили очередной хотфикс, который должен исправить имеющиеся в Forza Horizon 5 проблемы.

Как заявлено в описании хотфикса, он улучшает стабильность серверов и исправляет различные проблемы, которые связаны со стабильностью работы игры. Кроме того, игроков ждут улучшения в сетевых функциях: подбор матча, устранение проблем с соединениями и исчезновениями игроков.


Отметим, что Forza Horizon 5 остается игрой с самым высоким рейтингом в 2021 году на Opencrtitic. В рамках минувшего The Game Awards 2021 игра получила целый ряд наград.

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По материалам: newxboxone

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