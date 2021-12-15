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За два года в Иркутской области капитально отремонтируют 41 школу

В Иркутской области на протяжении двух лет за счет средств федерального бюджета капитально отремонтируют 41 школу в 22 муниципалитетах. На эти цели выделено 1,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Кроме капитального ремонта, по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» предусмотрены мероприятия по оснащению школ новым оборудованием для обеспечения антитеррористической защищенности. На это в проекте также заложены средства из расчета более 6,6 миллиона рублей на каждый объект. Кроме того, в 2022 году в регионе будут капитально отремонтированы 22 школы на общую сумму 964,2 миллиона рублей – это средства областного и местных бюджетов.

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По материалам: irk

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