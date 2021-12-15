Жительница Зимы перевела мошенникам 2,5 миллиона рублей

57-летняя жительница Зимы перевела телефонным аферистам более 2,5 миллиона рублей в течение двух недель. Деньги женщина взяла в кредит и заняла у родственников и знакомых, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Рекламу о выгодных инвестициях женщина увидела в интернете. Она нажала на рекламное окно брокерской фирмы, и ей тут же позвонили мошенники и предложили очень выгодные условия обогащения. Действуя по указанию аферистов, заявительница установила на свой телефон программу, позволяющую бесконтактно управлять ее мобильным, в том числе, всеми счетами через онлайн-банк. После того, как она «вложила в инвестиции» все деньги, злоумышленники настойчиво стали требовать у нее перевода дополнительных страховых взносов. Тогда женщина поняла, что стала жертвой обмана.



