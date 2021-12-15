"Золотая судья" Хахалева бежала из России

Вадим Карасев

Бывшая судья Краcнодарского краевого суда Елена Хахалева бежала из России – это выяснилось на Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС). В ходе заседания было принято решение о возможности возбуждения дела против "золотой судьи".

По информации, полученной Следственным комитетом от Федеральной службы безопасности, еще 8 декабря Хахалева вылетела в Ереван и с тех пор не возвращалась. Против нее может быть заведено дело о мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге, об этом просил лично глава СК Александр Бастрыкин. Хахалевой грозит в общей сложности до 14 лет лишения свободы.

"Представление председателя Следственного комитета удовлетворить", – объявил председатель судейского органа Николай Тимошин.

Следствие располагает информацией о том, что судья "прогуляла" 127 рабочих дней, но из-за фальшивых данных в табелях учета незаконно получила 1,195 млн рублей. Хахалева относится к "спецсубъектам", в отношении которых нельзя завести дело без согласия коллегии.

Как сообщал Ruposters, скандальную судью уволили летом прошлого года в связи с прогулами. До этого СМИ уделили ей немало внимания после шикарной свадьбы ее дочери.