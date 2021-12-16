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16 декабря IRK.ru проведет прямой эфир с дерматовенерологом

16 декабря IRK.ru проведет прямой эфир с дерматовенерологом

16 декабря в прямом эфире журналист IRK.ru задаст вопросы врачу-дерматовенерологу Иркутского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Виктории Надирадзе. Речь пойдет о вирусах, передающиеся половым путем, профилактике и терапии заболеваний. Специалист расскажет, чем опасны инфекции передающиеся половым путём, какие бывают осложнения и последствия, если вовремя не лечить, а также ответит на другие актуальные вопросы о здоровье.

Во время эфира вы сможете узнать, какие анализы и обследования можно пройти в Иркутском областном Центре СПИД и к часто нужно проходить профилактическую проверку.

Разговор состоится в инстаграм-аккаунте @tvoyirkutsk, где можно оставить свои вопросы. Начало эфира в 15:30. Запись эфира будет сохранена для просмотра.

# Актуальные новости
По материалам: irk

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