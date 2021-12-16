18 примеров странных и забавных объявлений, авторы которых смогли вызвать у читателя улыбку и парочку вопросов

Объявления — это не просто белые листочки с информацией, которая не всегда нам важна. Если обращать на них внимание, можно заметить кое-что интересное. Некоторые авторы не жалеют креатива, юмора и странности при их составлении. Мы собрали для вас подборку забавных объявлений, которые попались на глаза пользователям сети.

Видишь там на горе…

Фоторыле

Работа с возражениями

Серёги нужны кому-нибудь? По триста отдают!

Борьба за кадры

Как выбрать должность?

Настоящие ассасины скрываются во тьме…

Кстати, кошки и собаки не всегда враждуют. У нас есть целая подборка примеров их нежной и трепетной дружбы.

Справедливо

Граждане, соблюдайте дистанцию

Соблюдайте чистоту

Предупреждён — значит вооружён

Помогите волку

Удобная шпионская среда. Общественные точки слива данных

Где-то на Садовой

Злыдня старая!

Объявление

Вместо вас с моим конём

Интересно, что это за работа такая

А предыдущую подборку забавных объявлений вы можете найти здесь.