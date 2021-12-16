Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Актуальные новости » 18 примеров странных и забавных объявлений, авторы которых смогли вызвать у читателя улыбку и парочку вопросов

18 примеров странных и забавных объявлений, авторы которых смогли вызвать у читателя улыбку и парочку вопросов

18 примеров странных и забавных объявлений, авторы которых смогли вызвать у читателя улыбку и парочку вопросов

Объявления — это не просто белые листочки с информацией, которая не всегда нам важна. Если обращать на них внимание, можно заметить кое-что интересное. Некоторые авторы не жалеют креатива, юмора и странности при их составлении. Мы собрали для вас подборку забавных объявлений, которые попались на глаза пользователям сети.

Видишь там на горе…

Фоторыле

Работа с возражениями

Серёги нужны кому-нибудь? По триста отдают!

Борьба за кадры

Как выбрать должность?

Настоящие ассасины скрываются во тьме…

Кстати, кошки и собаки не всегда враждуют. У нас есть целая подборка примеров их нежной и трепетной дружбы.

Справедливо

Граждане, соблюдайте дистанцию

Соблюдайте чистоту

Предупреждён — значит вооружён

Помогите волку

Удобная шпионская среда. Общественные точки слива данных

Где-то на Садовой

Злыдня старая!

Объявление

Вместо вас с моим конём

Интересно, что это за работа такая

А предыдущую подборку забавных объявлений вы можете найти здесь.


# Актуальные новости
По материалам: Юмор

Последние новости

Водитель-мигрант обматерил пассажира, отчитавшего его за просмотр роликов во время вождения
Водитель-мигрант обматерил пассажира, отчитавшего его за просмотр
The Gunk вышла на Xbox и в Game Pass — появились рецензии критиков
The Gunk вышла на Xbox и в Game Pass — появились рецензии критиков
Новые перки стали доступны подписчикам Game Pass Ultimate
Новые перки стали доступны подписчикам Game Pass Ultimate
Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные – 16-19 декабря
Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные –
Похудевшая Алина Кабаева появилась у Урганта на шоу в платье-сетке от Valentino
Похудевшая Алина Кабаева появилась у Урганта на шоу в платье-сетке от
Илья Авербух едва не расплакался, говоря о Татьяне Тарасовой
Илья Авербух едва не расплакался, говоря о Татьяне Тарасовой
С бодайбинца взыскали три миллиона долга за купленное у оптового поставщика мясо
С бодайбинца взыскали три миллиона долга за купленное у оптового
Ангарчанин Дмитрий Воронков признан самым ценным хоккеистом сборной РФ
Ангарчанин Дмитрий Воронков признан самым ценным хоккеистом сборной РФ
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о введении
На трамвайных путях по улице Депутатской уложат 200 асфальтовых плит
На трамвайных путях по улице Депутатской уложат 200 асфальтовых плит
18 примеров странных и забавных объявлений, авторы которых смогли вызвать у читателя улыбку и парочку вопросов
18 примеров странных и забавных объявлений, авторы которых смогли
Лунный день сегодня 16 декабря 2021 года
Лунный день сегодня 16 декабря 2021 года

Топ на сегодня

Ксения Собчак прошлась по Регине Тодоренко и другим блогерам
Ксения Собчак прошлась по Регине Тодоренко и другим блогерам
Ethereum-миксер Tornado Cash позволил отправлять произвольные суммы ETH
Ethereum-миксер Tornado Cash позволил отправлять произвольные суммы
Британский криптопроцессинг поглотил 100-летний немецкий банк
Британский криптопроцессинг поглотил 100-летний немецкий банк
Крупный американский страховщик Lemonade станет владельцем биткоина на $1 млн
Крупный американский страховщик Lemonade станет владельцем биткоина
Криптолендинговая платформа Ledn привлекла $70 млн от 10T Holdings
Криптолендинговая платформа Ledn привлекла $70 млн от 10T Holdings

Еще по теме

18 случаев, когда людям доводилось замечать странные и забавные объявления, которые не оставят вас без улыбки
19 объявлений, которые получились настолько странными и забавными, что остаться без улыбки нереально
Подборка забавных снимков, сделанных в нужный момент (ФОТО)
Тик Ток 18+: подборка каналов, которые вещают про секс