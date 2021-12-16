18 примеров странных и забавных объявлений, авторы которых смогли вызвать у читателя улыбку и парочку вопросов
Сегодня, 18:50
Объявления — это не просто белые листочки с информацией, которая не всегда нам важна. Если обращать на них внимание, можно заметить кое-что интересное. Некоторые авторы не жалеют креатива, юмора и странности при их составлении. Мы собрали для вас подборку забавных объявлений, которые попались на глаза пользователям сети.
Видишь там на горе…
Фоторыле
Работа с возражениями
Серёги нужны кому-нибудь? По триста отдают!
Борьба за кадры
Как выбрать должность?
Настоящие ассасины скрываются во тьме…
Кстати, кошки и собаки не всегда враждуют. У нас есть целая подборка примеров их нежной и трепетной дружбы.
Справедливо
Граждане, соблюдайте дистанцию
Соблюдайте чистоту
Предупреждён — значит вооружён
Помогите волку
Удобная шпионская среда. Общественные точки слива данных
Где-то на Садовой
Злыдня старая!
Объявление
Вместо вас с моим конём
Интересно, что это за работа такая
А предыдущую подборку забавных объявлений вы можете найти здесь.
По материалам: Юмор