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1inch представил вторую версию протокола для лимитных ордеров

1inch представил вторую версию протокола для лимитных ордеров


DEX-агрегатор 1inch представил вторую версию протокола для операций с лимитными ордерами — 1inch Limit Order Protocol v2. Пользователям доступны «безгазовые» свопы поддерживающих разрешения (permits) токенов, сообщили ForkLog представители проекта.


Протокол лимитных ордеров в приложении 1inch запустили в июне 2021 года. Согласно Dune Analytics, с того момента функцией воспользовались более 20 000 адресов, которые совершили около 60 000 сделок с общим объемом $2,96 млрд.


Новая версия протокола позволяет совершать «безгазовый» обмен токенов на ETH. Благодаря этому пользователи, не удерживающие Ethereum на балансе, могут взаимодействовать с агрегатором. 


Сервис доступен для токенов, поддерживающих разрешения. Эта функция, предложенная в EIP-2612, позволяет оплачивать комиссии за транзакции с использованием активов стандарта ERC-20 с помощью самих токенов, а не ETH.


В сети Ethereum разрешения поддерживают 112 активов. Аналогичная функция есть в сетях Binance Smart Chain и Polygon. В первой с ней совместимы 33 проекта, во второй — 15. Речь идет о токенах вроде Aave (AAVE), Uniswap (UNI) и Balancer (BAL).


Разработчики также оптимизировали режим торгов RFQ. Например, маркетмейкеры могут назначить конкретного тейкера для выполнения ордера. 


Аудит 1inch Limit Order Protocol v2 провели сразу несколько компаний, включая Certik и Pessimistic. Исходный код протокола загружен в репозиторий GitHub.

Напомним, в ноябре 1inch представил четвертую версию протокола агрегатора ликвидности с DEX.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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