Агата Муцениеце обнародовала гонорары звезд за выступление в «Ледниковом периоде»

32-летняя актриса Агата Муцениеце выступает в паре с фигуристом Александром Энбертом на шоу «Ледниковый период». Артистка рассказала, сколько получает за выступление в шоу. Агата Муцениеце рассказала, какие гонорары получают участники шоу «Ледниковый период». В прямом эфире на радио ведущий спросил актрису, правда ли, что приглашенные знаменитости получают за каждое выступление примерно 100-200 тысяч рублей. «Да, это правда», — подтвердила Муцениеце. Агата отметила, что платят только за выход на лед, а тренировки проходят бесплатно. Их продолжительность составляет до шести часов в день. Также актриса подчеркнула, что гонорар выплачивается с учетом продемонстрированного уровня фигурного катания и времени пребывания на шоу. «Если ты остался до финала, то ты будешь кататься до финала», — заявила Агата в эфире «Авторадио».Агата Муцениеце и Александр Энберт Ранее Агата рассказала, как стала частью проекта «Ледниковый период». «Я ехала в машине, мне позвонил мой друг, который уже участвовал в проекте, и говорит: “Агата, Илья Авербух спрашивает номер твоего телефона. Скорее всего потому, что тебя хотят позвать на шоу. Могу я дать твой номер?”. Я сказала: “Конечно, давай”. В итоге мне позвонил не Илья, а его помощница, продюсер Ксения, и пригласила меня. Я мечтала, конечно, поучаствовать в “Леднике”, но я подумала, что, наверное, это очень сложно, и я начала сомневаться в том, что смогу. Меня одолело много сомнений, но в итоге я решила прийти на каток. Там уже познакомилась с Ильей, мы прокатились по кругу и он сказал: “У тебя получится! Ходи занимайся”», — поделилась Муцениеце.Агата Муцениеце и Александр Энберт 6 ноября вышел шестой выпуск нового сезона «Ледникового периода». Муцениеце и ее партнер Александр Энберт сделали номер на основе аргентинского танго «Кумпарсита», под которое в 1976 году катались Людмила Пахомова и Александр Горшков. Хореографы ледового шоу выбрали современную аранжировку, а участники показали чувственный танец. Александр выполнил две высокие поддержки партнерши. В финале номера Агата притянула Александра к себе и страстно поцеловала его в губы. При этом известно, что Энберт и его жена Алеся ждут ребенка. Влюбленные рассказывали, что невероятно счастливы и уже вовсю готовятся к встрече с малышом. В конце ноября супруги устроили baby-shower, чтобы не только повеселиться в компании друзей, но и узнать пол будущего ребенка. Стало известно, что у влюбленных будет дочь.