Аксаков: российские власти обсуждают полный запрет на покупку криптовалют

Российские власти обсуждают различные варианты регулирования криптовалют - от полного запрета на их владение и покупку до легализации биткоин-бирж. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет "Интерфакс".

"Есть подходы очень жесткие о том, что полностью запретить приобретение, владение криптовалютами. Есть подход, что должны быть соответствующее криптообменники, биржи легализованы для того, чтобы все было прозрачно, понятно регулирующим органам, и той же ФНС было бы легче налогооблагать эти операции", - сказал он.

По словам Аксакова, в весеннюю сессию 2022 года необходимо завершить все связанные с определением и налогообложением криптовалют дискуссии, "чтобы в следующий налоговый период уже войти с полным пониманием, как все это должно регулироваться".

Он также в очередной раз заявил о необходимости признать майнинг видом предпринимательства и предоставления майнерам электроэнергии по специальной цене для промышленных потребителей:

"Думаю, что мы к этому придем, я считаю, что нам его необходимо узаконивать, в том числе с точки зрения налогообложения и с точки зрения потребления электроэнергии как бизнес-института, а не как физлиц, которые получают по льготным тарифам электроэнергию".

Напомним, в феврале Госдума РФ приняла законопроект о налогообложении операций с криптовалютами в первом чтении, несмотря на критику. С тех пор документ дорабатывают.

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В ноябре в Госдуме заявили о подготовке законопроекта по регулированию майнинга и создали рабочую группу для обсуждения. Представители нескольких министерств поддержали идею приравнять добычу криптовалют к предпринимательству.

Генпрокуратура РФ подготовила проект закона о признании криптоактивов имуществом для производства в рамках Уголовного кодекса, а также разработала нормы для их конфискации.

В декабре в Совфеде заявили о формировании рабочей группы для разработки дальнейшего регулирования криптовалют. В Минфине РФ выразили надежду, что вопрос с регулированием индустрии решат в следующем году.