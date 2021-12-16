Александр Домогаров заявил, что из Моссовета его вынесут только вперед ногами

Актер Александр Домогаров рассказал о конфликте в театре. В ноябре Александр Домогаров из-за скандала ушел из театра, где отработал 27 лет. Причина не является секретом – Александр не смог сработаться с худруком Евгением Марчелли и оценить его стремление осовременить театр. Как выяснилось, актер взял «творческий отпуск» и покинул театр Моссовета на полгода. Несмотря на происходящее, Домогаров не собирается совсем уходить из театра. «Хочу посмотреть, что будет в конце сезона и в начале следующего — это 100-летие Моссовета. Меня из театра вынесут только вперед ногами. Я буду портить этому человеку (Марчелли. — Прим. ред.) жизнь, пока живой. Даже, если он уйдет из театра Моссовета, буду за ним следовать во все города и веси — от Калининграда до Владивостока. Где бы он ни ставил спектакли, буду сидеть в первых рядах и портить ему жизнь. Так же, как он испортил жизнь в театре Моссовета», — решительно настроен Домогаров.Александр Домогаров Увольнения Домогаров не боится, так как считает, что к нему сложно придраться — ни по административной части, ни по дисциплинарной, ни по творческой. «Уволить меня этому человеку просто не под силу, как бы он ни старался. Не знаю, какие звезды для него должны сойтись… Нет, можно, конечно, для устрашения «непокорных» пригласить каких-то отморозков, чтобы мне ноги переломали. Попаду в больницу на какое-то количество месяцев. Но он на такое не пойдет. Он разговаривать боится с артистами, а уж до поступков ему вообще далеко. Поэтому я буду в театре до конца — своего конца», — заявил Домогаров «СтарХиту». Столичные театры продолжает сотрясать скандал за скандалом. Актеры старой гвардии никак не могут ужиться с новыми руководителями и один за одним покидают труппы, в которых работали долгие годы. Такой исход артистов недавно произошел в МХТ имени Чехова при Сергее Женоваче, которого недавно сменил Константин Хабенский, в «Современнике», где на пост худрука пришел Виктор Рыжаков... Не лучшим образом сложилась ситуация и в Театре Моссовета, где должность художественного руководителя занял Евгений Марчелли.