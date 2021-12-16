Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Александр Домогаров заявил, что из Моссовета его вынесут только вперед ногами

Александр Домогаров заявил, что из Моссовета его вынесут только вперед ногами

Александр Домогаров заявил, что из Моссовета его вынесут только вперед ногами
Актер Александр Домогаров рассказал о конфликте в театре. В ноябре Александр Домогаров из-за скандала ушел из театра, где отработал 27 лет. Причина не является секретом – Александр не смог сработаться с худруком Евгением Марчелли и оценить его стремление осовременить театр. Как выяснилось, актер взял «творческий отпуск» и покинул театр Моссовета на полгода. Несмотря на происходящее, Домогаров не собирается совсем уходить из театра. «Хочу посмотреть, что будет в конце сезона и в начале следующего — это 100-летие Моссовета. Меня из театра вынесут только вперед ногами. Я буду портить этому человеку (Марчелли. — Прим. ред.) жизнь, пока живой. Даже, если он уйдет из театра Моссовета, буду за ним следовать во все города и веси — от Калининграда до Владивостока. Где бы он ни ставил спектакли, буду сидеть в первых рядах и портить ему жизнь. Так же, как он испортил жизнь в театре Моссовета», — решительно настроен Домогаров.
Александр Домогаров Увольнения Домогаров не боится, так как считает, что к нему сложно придраться — ни по административной части, ни по дисциплинарной, ни по творческой. «Уволить меня этому человеку просто не под силу, как бы он ни старался. Не знаю, какие звезды для него должны сойтись… Нет, можно, конечно, для устрашения «непокорных» пригласить каких-то отморозков, чтобы мне ноги переломали. Попаду в больницу на какое-то количество месяцев. Но он на такое не пойдет. Он разговаривать боится с артистами, а уж до поступков ему вообще далеко. Поэтому я буду в театре до конца — своего конца», — заявил Домогаров «СтарХиту». Столичные театры продолжает сотрясать скандал за скандалом. Актеры старой гвардии никак не могут ужиться с новыми руководителями и один за одним покидают труппы, в которых работали долгие годы. Такой исход артистов недавно произошел в МХТ имени Чехова при Сергее Женоваче, которого недавно сменил Константин Хабенский, в «Современнике», где на пост худрука пришел Виктор Рыжаков... Не лучшим образом сложилась ситуация и в Театре Моссовета, где должность художественного руководителя занял Евгений Марчелли.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Девушка увеличила губы в 25 раз, что бы показать, что такое идеальный размер
Девушка увеличила губы в 25 раз, что бы показать, что такое идеальный
Ксения Собчак прошлась по Регине Тодоренко и другим блогерам
Ксения Собчак прошлась по Регине Тодоренко и другим блогерам
Татьяна Навка рассказала, как поддерживает бизнес 21-летней дочки
Татьяна Навка рассказала, как поддерживает бизнес 21-летней дочки
Жена Григория Лепса получит миллиард после развода
Жена Григория Лепса получит миллиард после развода
Коллеги Татьяны Тарасовой переживают за ее состояние
Коллеги Татьяны Тарасовой переживают за ее состояние
Александр Домогаров заявил, что из Моссовета его вынесут только вперед ногами
Александр Домогаров заявил, что из Моссовета его вынесут только
Вера Брежнева поделилась редкими кадрами 12-летней дочери-именинницы
Вера Брежнева поделилась редкими кадрами 12-летней дочери-именинницы
За драки 400 мигрантам закрыли въезд в Россию на 40 лет
За драки 400 мигрантам закрыли въезд в Россию на 40 лет
Прокуратура начала проверку после обнаружения мертвых собак в Карлуке
Прокуратура начала проверку после обнаружения мертвых собак в Карлуке
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 16 декабря 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 16 декабря 2021 года
Объявлена дата релиза OlliOlli World на Xbox и представлен новый трейлер
Объявлена дата релиза OlliOlli World на Xbox и представлен новый
Фил Спенсер поздравляет Minecraft с триллионом просмотров на Youtube
Фил Спенсер поздравляет Minecraft с триллионом просмотров на Youtube

Топ на сегодня

Tesla планирует разрешить покупку товаров за Dogecoin
Tesla планирует разрешить покупку товаров за Dogecoin
На Deutsche Börse начались торги ETP на базе Tezos
На Deutsche Börse начались торги ETP на базе Tezos
Джозеф Любин назвал высокую стоимость газа Ethereum «мерой успеха» сети
Джозеф Любин назвал высокую стоимость газа Ethereum «мерой успеха»
Гэри Генслер призвал криптовалютные биржи работать с SEC
Гэри Генслер призвал криптовалютные биржи работать с SEC
Селфи на морозе, отсутствие Ксении Собчак (и гневный монолог Богомолова): чем запомнился предновогодний ужин Tatler со звездами
Селфи на морозе, отсутствие Ксении Собчак (и гневный монолог

Еще по теме

Александр Домогаров покидает «Моссовет»
Александр Домогаров признался, что окончательно уходит из театра
Александр Домогаров рассказал, какие ужасы творятся в театре
Новым худруком Театра Моссовета может стать режиссер Евгений Марчелли