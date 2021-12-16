Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анастасия Волочкова, по слухам, спит с мертвым котом

Анастасия Волочкова, по слухам, спит с мертвым котом
Как сообщается, балерина Анастасия Волочкова сделала из любимого кота чучело. Пару месяцев назад любимец Анастасии Волочковой — кот Лакки — отошел в мир иной. Животное умерло от онкологии. Экс-балерина настолько была привязана к питомцу, что решила сделать из него чучело и поставила в свей спальне. А потом начала переживать, не заразится ли она онкологией. Экспертное мнение по этому вопросу Анастасия решила узнать у известного ветеринарного врача Ивана Малышева.
Анастасия Волочкова «Конечно, чревато. Не онкологии надо бояться, что за бред вообще. Надо бояться того, что у тебя стоит в спальне чучело кота, и ты на него смотришь каждый день. Вот что страшно», — написал Малышев в своем фейсбуке. А чтобы Анастасия Волочкова не сильно грустила по ушедшему питомцу, друзья подарили ей котенка из элитного питомника британских шиншилл. Котенок стоит около 500 тысяч рублей. При помощи поклонников экс-балерина назвала его Ричард, сокращенно — Риччи.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Черный список: что нельзя дарить на Новый 2022 год Тигра
Черный список: что нельзя дарить на Новый 2022 год Тигра
В Москве пройдет онлайн-форум волонтеров в сфере культуры
В Москве пройдет онлайн-форум волонтеров в сфере культуры
На Ставрополье до конца 2024 года создадут еще 242 центра «Точка роста»
На Ставрополье до конца 2024 года создадут еще 242 центра «Точка
В Москве с 22 по 26 декабря состоится интеллектуальный краеведческий диктант
В Москве с 22 по 26 декабря состоится интеллектуальный краеведческий
В России будет создана Ассоциация детских ботанических садов
В России будет создана Ассоциация детских ботанических садов
В АлтГПУ действует программа профобучения вожатых
В АлтГПУ действует программа профобучения вожатых
Власти столицы рекомендовали школам Москвы уйти на новогодние каникулы с 27 декабря
Власти столицы рекомендовали школам Москвы уйти на новогодние
Off-duty: Шарлиз Терон на шопинге в Лос-Анджелесе
Off-duty: Шарлиз Терон на шопинге в Лос-Анджелесе
На 21% за месяц вырос спрос на новостройки в Иркутске
На 21% за месяц вырос спрос на новостройки в Иркутске
В Иркутске обработают 1 198 хвойных деревьев для защиты от незаконных вырубок
В Иркутске обработают 1 198 хвойных деревьев для защиты от незаконных
Скандальную дочку Маши Распутиной пристроили на работу
Скандальную дочку Маши Распутиной пристроили на работу
Татьяна Навка рассказала о муже Анастасии Заворотнюк
Татьяна Навка рассказала о муже Анастасии Заворотнюк

Топ на сегодня

1inch Network интегрируют с сервисом Homescreen на платформе Skynet
1inch Network интегрируют с сервисом Homescreen на платформе Skynet
Дочь Анастасии Заворотнюк провалилась в пропасть после болезни мамы
Дочь Анастасии Заворотнюк провалилась в пропасть после болезни мамы
Мария Миронова шокировала историей о маньяке
Мария Миронова шокировала историей о маньяке
Певица Валерия испытывает гордость за старшего сына
Певица Валерия испытывает гордость за старшего сына
Ксения Собчак прошлась по Регине Тодоренко и другим блогерам
Ксения Собчак прошлась по Регине Тодоренко и другим блогерам

Еще по теме

Анастасия Волочкова опять разделась перед камерой (фото)
Волочкова возмутила пользователей соцсетей откровенным шпагатом в бикини
Волочкова взорвала интернет откровенным «новогодним» шпагатом в розовом бикини
Волочкова «в позе» на шезлонге разделась догола