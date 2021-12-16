Анастасию Макееву атаковали хейтеры после высказывания о детях

Актриса Анастасия Макеева заявила, что теперь сын мужа живет с ними. Недавно артистк объявила о том, что старший сын ее мужа, 17-летний Андрей, теперь живет с ними по решению суда. К звездной мачехе и отцу он перебрался еще весной из Любляны. С мамой — Светланой Мальковой — у юноши довольно натянутые отношения. Периодически в своем инстаграме он нелестно отзывается в адрес родительницы. Поддержать пасынка решила и Анастасия. На своей странице в соцсети актриса опубликовала индийскую мудрость «Наши дети нам не принадлежат» и нарвалась на шквал критики.Анастасия Макеева «Непонятно, для чего все эти рассуждения? Очень легко рассуждать о чужих детях! Об этом рассуждать с такой легкостью — не вариант женщинам, которые пока не матери! Как говорится: хочешь узнать, как правильно воспитывать детей, спроси у тех, у кого их нет», — писали пользователи Сети. Напомним, новый муж Анастасии Макеевой Роман Мальков — многодетный отец. Трое его наследников остались жить с мамой в Любляне.